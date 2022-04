La determinante decisión que tomó Wimbledon y lamenta el mundo el tenis

El torneo de Wimbledon 2022, que se jugará entre el 27 de junio y el de 10 de julio, no admitirá a los tenistas rusos ni bielorrusos, a causa de las sanciones impuestas a esos países tras la invasión de Rusia a Ucrania que desató la guerra, iniciada el 24 de febrero. Si bien la presentación del torneo está prevista para la próxima semana, el diario New York Times ya confirmó el rumor que circula desde hace alguna semanas y que indica que "no se admitirán deportistas rusos y bielorrusos".

"Desde el estallido de la guerra, los organizadores habían pedido una postura precisa contra Vladimir Putin, que nunca se hizo efectiva y ahora parece confirmarse", destacó hoy por su lado el diario italiano Gazzetta dello Sport. En tanto, la decisión de los organizadores de Wimbledon supone un duro golpe a las ambiciones del ruso Daniil Medvedev, numero 2 del mundo, quien se perderá el segundo Grand Slam además de otros torneos previos, ya que fue operado de una hernia.

Medvedev se había manifestado claramente en contra de la guerra y su compatriota Andrey Rublev -quien mantuvo la misma postura- dijo que "muchos me critican solo porque soy ruso, pero a pesar de ello quiero demostrar que el deporte une".

El tradicional torneo de Wimbledon comenzará el 27 de junio próximo, veinte días después del torneo de Roland Garros que -sin embargo- hasta el momento no ha tomado ninguna posición frente a los deportistas rusos y bielorrusos de ambos sexos que, en el circuito ATP y WTA, ya están jugando sin la bandera de su país.

Al igual que en los casos de Medvedev y Rublev, la prohibición de competir involucraría a Karen Khachanov, Aslan Karatsev en el masculino; y Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka, Anastasia Pavlyuchenkova y Daria Kasatkina entre las mujeres.