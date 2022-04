Diego Maradona Jr. sentenció la comparación entre su padre y Messi con una contundente frase

Para Diego Maradona Jr. no hay comparación. No ha existido un jugador como su padre ni existirá. Ni Lionel Messi ni nadie. El Pelusa fue el mejor. "Le tengo un aprecio enorme, yo creo que es el mejor de su época, no el mejor del mundo. Yo pienso que nadie jamás llegará a mi viejo, pero es algo mío personal, lo pienso yo", aseguró en Radio Del Plata.

"Me puse muy contento cuando logró ganar la Copa con la selección, así mucha gente se calla la boca. Nosotros somos difíciles, porque tuvimos a Messi y un montón de años no supimos disfrutarlo. Mi viejo está por encima de todos. Messi es el mejor de la historia de los humanos, mi viejo no era humano jugando al fútbol", continuó.

Además, al ser consultado por los momentos vividos con Diego, que lo reconoció en 2007, confesó: "Diego me pidió muchas veces perdón, pero yo me enojaba con él, le decía: 'Basta de pedirme perdón'. Si yo busqué toda la vida a mi viejo sabía que lo tenía que perdonar. Si no, era inútil. Yo quería estar con él".

"Desde el primer momento dijimos: 'El pasado es pasado, no podemos hacer nada. Vivimos el presente y tratemos de tener una relación muy buena en el futuro'. Yo conocí mucho más a Diego que a Maradona. Cuando se fue papá es el día más triste. Pienso mucho en lo que pudimos compartir, sufro mucho más que antes", explicó.

Finalmente habló del fútbol local y se deshizo en elogios para Marcelo Gallardo y River. "Lo veo todos los partidos, no aflojo y me gusta mucho. Estamos hablando del mejor director técnico de la historia del fútbol argentino que es Marcelo Gallardo. Ya lo vi dos veces campeón de América, somos un equipo con historia, que va a pelear la Copa. le tengo una fe enorme al entrenador, y a los pibes. Volvió Juanfer, el rey. Todo es posible con él", cerró volviendo a dejar muy en claro su fanatismo por el Millonario.