La inesperada propuesta del Gurí Martínez a Guillermo Ortelli que encendió a los fanáticos del Turismo Carretera

Guillermo Ortelli se despidió del Turismo Carretera el fin de semana pasado dejando un legado difícil de igualar. Con más de 400 carreras y siete títulos, el Rey de Salto se dedicará a colaborar con Agustín Canapino en el JP Carrera aunque apareció una inesperada propuesta de parte de su gran rival, Omar Martínez, que revolucionó a los fanáticos.

Al Gurí, mientras hablaba del Guille, le consultaron cómo es el día después a ponerle punto final a una exitosa carrera deportiva y entre risas le envió un mensaje directo al Rey de Salto. "Buscará la vuelta para subirse a alguna cosa, a algo, tengo una camioneta si quiere", expresó en tono de broma pero sabiendo que el ofrecimiento llegaría a oídos del séptuple.

Luego, agregó: "Se van cumpliendo ciclos, uno quiere que esa carrera de despedida nunca llegue. Ortelli era el referente y con quien uno se medía, tuvimos muchas carreras peleando, siempre fue la referencia que uno tenía". Pero, además, fue consultado si también será su último año como piloto en las TC Pick Up: "No lo sé, así estuve como 5 años con el TC hasta que me decidí".

"Mientras me siga sintiendo bien seguiré, y si digo que me retiro no me crean", cerró el entrerriano de 56 años que participó de 365 carreras en el TC (es el 2º piloto con más competencias detrás de Ortelli), 33 triunfos (el 6º más ganador de la historia), 86 series, 30 pole position, 73 podios, 25 récord de vuelta, y dos títulos (2004 y 2015).

En las Pick Up, Martínez ha disputado 32 carreras, con una victoria en finales y 10 podios. En esta temporada está en la 14ta colocación del certamen, con 14 puntos, y su mejor resultado fue un séptimo lugar en la fecha pasada que se disputó en el autódromo de La Plata.