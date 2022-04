Gignac y una dura respuesta a Dibu Martínez tras su festejo por enfrentar a México en el Mundial: “Que lo…”

Son 215 los días que nos separan del debut del Mundial de Qatar 2022, programado para el 21 de noviembre. El 1° de abril, en Doha, se desarrolló el sorteo de la fase de grupos, el cual determinó que la Selección argentina sea cabeza de serie del Grupo C. El equipo de Lionel Scaloni tendrá como rivales a la Selección de México, Polonia y Arabia Saudita. Pensando en el duelo ante el mexicano y recordando la reacción de Dibu Martínez cuando se conoció el enfrentamiento, el delantero francés André-Pierre Gignac salió al cruce.

"A mí me tocó México en Sudáfrica y nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Nosotros teníamos a Thierry Henry, Nicolas Anelka, Frank Ribery; teníamos jugadores increíbles", manifestó el actual delantero de Tigres de México en diálogo con Telemundo. Aquel partido lo ganó la Selección mexicana por 2-0 y luego Francia quedaría eliminada en la fase de grupos al perder con Sudáfrica por 2-1.

"Lo vimos contra Alemania (N de la R: México le ganó 1-0 en Rusia 2018). No importa que el campeón del mundo 'siempre' sale en la primera ronda. Francia no, ojalá, no vaya a salir de la fase de grupos, pero nadie puede subestimar a México. Nadie", resaltó el atacante subcampeón de la Copa Libertadores de América 2015.

Para finalizar, consultado sobre la reacción de alegría de Dibu Martínez al ver que México sería rival en el grupo de Argentina (incluso en el video publicado por su mujer se escucha un "easy", fácil en inglés), Gignac sentenció: "Y qué bien que lo hagan, para tener sorpresas. Que lo hagan. Yo sí creo en México en las competiciones oficiales porque esa camiseta pesa. En competiciones sale el orgullo mexicano y eso, a mí, me gusta. Hoy en día yo creo que México es, con Brasil y Argentina, somos los tres mejores campeonatos de América".

Argentina y México se verán las caras en la máxima cita mundialista el 26 de noviembre por la segunda fecha del Grupo C, a partir de las 16 (hora de Argentina). El encuentro se desarrollará en el Lusail Stadium.