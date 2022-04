Las dos figuras de Boca que estarían molestas con Battaglia y a Riquelme le disgustó su nivel

La situación actual de Boca es muy compleja. El mal juego que muestra el equipo más allá de los resultados, los conflictos de Agustín Almendra y otros juveniles y la demanda judicial que enfrenta Eduardo Salvio son los problemas que se pueden ver a simple vista, pero por debajo de la alfombra se esconden internas que empiezan a salir a la luz.

El diario Olé aseguró que Juan Román Riquelme le habría dicho a Sebastián Battaglia "no te creas el dueño del club", luego de haber puesto como titular a Alan Varela ante Arsenal pese a las "sugerencias" contrarias del Consejo de Fútbol. En TyC Sports, Hugo Balassone dijo que la relación entre el vicepresidente y el entrenador "está cortada" y que el cortocircuito se habría desatado por el estado del campo de juego de la Bombonera, ya que para el DT provocó las lesiones de Agustín Rossi y Gastón Ávila, mientras que desde el Consejo dejan entrever que el técnico debió haber cuidado del zaguero para tenerlo óptimo ante Corinthians.

Por otra parte, el panelista Javier Simone, histórico periodista partidario de Boca, informó que el Kily González, ex DT de Central; y Walter Pico, actual DT de la Quinta División xeneize; son del gusto del máximo ídolo xeneize para reemplazar al más ganador con la azul y oro, pero también reveló que dos referentes están disgustados con Battaglia y su actuación en el partido ante Lanús (1-1) no habría caído nada bien en Riquelme.

Benedetto y Rojo suelen ser vistos juntos en los partidos de la Reserva de Boca.

Boca puede ganar contra River y Always Ready, perder con Deportivo Cali o empatar contra Arsenal y Lanús, pero las formas son algo que preocupa seriamente a la dirigencia, los hinchas y, también, a los jugadores. "A Riquelme puntualmente le molestó el desempeño ante Lanús de dos o tres jugadores a los que notó que, por estar enojados con el entrenador, jugaron de otra forma. Uno es Benedetto, de quien ve lo que ve la mayoría, que por momentos no está para jugar; y el otro es Marcos Rojo, y eso que con el defensor siempre hubo una afinidad, pero lo notó muy nervioso cuando Boca estaba empatando y vio que no transmite lo que un líder debe dar, al contrario, transmite nerviosismo. Sabe que no está firme como el equipo lo necesita", relató Simone.

"Pregúntenle a Zeballos qué sintió al volantear más de lo que jugó adelante, que fue por la derecha, que tuvo que ceder la izquierda, donde gravite más, para que juegue Villa", agregó el periodista xeneize, ante lo que recibió una contundente acotación de Balassone: "Lo banco a morir al Changuito, pero si Zeballos se para de manos...", dijo, antes de agarrarse la cabeza en señal de no poder creer que un juvenil manifieste en off su disgusto por alguna indicación o decisión del técnico.

En medio de toda esta situación, Boca recibe a Godoy Cruz en la Bombonera el miércoles por la noche, en lo que puede ser un partido decisivo para el máximo ganador en la historia del club como entrenador.