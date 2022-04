Por qué la victoria de Agustín Canapino en el Turismo Carretera está en suspenso: el particular motivo

Agustín Canapino ganó una carrera histórica en La Pampa. El hombre del JP Carrera se impuso en un fin de semana en el que Guillermo Ortelli, su director deportivo, le puso punto final a su extensa y exitosa historia dentro del Turismo Carretera. El de Arrecifes lo consiguió tras una excelente estrategia de su equipo en el cambio de neumáticos obligatorio, donde Juan Cruz Benvenuti perdió la punta por una inesperada situación con Christian Ledesma.

Luego de la prueba, los vehículos que fueron al podio (Canapino-Mangoni-Benvenuti) fueron revisados por la técnica y los tres la superaron. Sin embargo, según marca la ACTC en su web, la clasificación deportiva recién se confirmará mañana ya que los Comisarios Deportivos analizarán cada detención y allí se confirmarán o se modificarán las posiciones finales.

Es la segunda competencias con cambios de neumáticos en lo que va de la temporada y ambas hubo situaciones polémicas que terminaron modificando el resultado final. En la primera, en Neuquén, fueron Agustín Canapino y Julián Santero los protagonistas y en la de ayer Benvenuti con Ledesma.

Luego, en la zona de premiación el neuquino expresó su desazón: "Por ahí perdí lo que podía significar una victoria cuando Ledesma paró en el box de Pernía, no sé por qué situación. Pero me trabó la salida, como le pasó a Canapino en Neuquén, esta vez me tocó a mí. No fue intencional, pero me perjudicó".

"Lo que me pasó en Neuquén, ahora me vino a favor. El gran candidato era Benvenuti, que tenía un mejor auto y me pasó con una gran maniobra. Pero pude recuperar la punta en los boxes con una muy buena parada", destacó el Titán, a la postre ganador, en Máxima Velocidad.