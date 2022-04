Gastón Recondo y la jugada de la polémica: "Para mí fue penal para River porque..."

El debate sobre si el penal que le dieron a River, que sirvió para que comenzará la remontada ante Banfield, es o no cobrable sigue generando repercusiones y polémicas. Según Federico Beligoy, director Nacional dne Arbitraje, se trató de una equivocación de los jueces que estuvieron a cargo del partido. Sin embargo, para Gastón Recondo fue correcta la decisión del VAR y el juez de campo y fundamentó su pensamiento.

Mientras dialogaba con Ariel Senosiain y Ariel Rodríguez, en TyC Sports, preguntó: "Si Beligoy, que es quien instruye a los árbitros y tiene a dos personas que coinciden que es penal y él al día siguiente dice 'no, se equivocaron', ¿la culpa es de los que cobraron penal o faltaron a clases el día que les explicaron que esa mano no era penal?".

"Porque la pelota en la mano da. Ahora, lo que dice el reglamento actualizado si es o no penal, ¿se lo explicaron mal?", continuó. Sus colegas se metieron en la discusión y dejaron en claro que para ellos no debió haber sido cobrado, con lógicos fundamentos, pero no todo quedó ahí y Recondo explicó por qué para él sí fue penal.

"La de la cancha de Boca fue el golpe de vista de Tello y el criterio de Abal que desde el VAR dijo que no es sancionable, aunque yo creo lo contrario, que fue penal. Pero para mí fue penal para River porque si vos te das cuenta que la pelota entra al área de frente y sale de frente, con la línea paralela a la de fondo, es porque hay algo que cambia la dirección y ese algo es la mano", explicó.

Inmediatamente Rodríguez le dijo: "Vos jugás bien al fútbol, Gastón, vos no saltas a cabecear así (haciendo el gesto de salto con los brazos pegados al cuerpo), por favor, no se puede", y Recondo sentenció: "Si le erra el cabezazo y la pelota pega acá (señalando el brazo), ¿para qué puse el brazo ahí?".