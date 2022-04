La reveladora sentencia del entrenador de Djokovic sobre su decisión de no vacunarse

El 2022 quedará marcado como uno de los años más difíciles para la carrera de Novak Djokovic. La pandemia del coronavirus y su firme postura de no vacunarse le han quitado la posibilidad de dar el presente en diferentes torneos que tuvieron lugar en los primeros meses del año, el más significativo, quizás, el Abierto de Australia. Atento a esta situación y conociendo de primera mano el momento que vive el número uno del ranking mundial de la ATP, Goran Ivanisevic (entrenador de Nole) brindó una entrevista al sitio UbiTennis donde habló de todo.

“Djokovic no se sentía bien, tuvo algo de fiebre y no estaba al cien por cien para competir. Hace tres semanas no podía competir aquí por las restricciones, y eso hizo que fuera muy difícil prepararse mentalmente. No esperábamos hacer nada espectacular en este torneo, nuestro objetivo es Roland Garros”, manifestó el croata de 50 años.

“¿Cambiar su idea sobre la vacuna? Es su vida y toma sus decisiones, y yo las respeto. Le admiro más todavía porque se ha mantenido en sus convicciones a costa de arruinar su carrera. Es el único en el mundo que se ha mantenido en su postura desde el inicio y lo respeto aún más que antes por ello”, añadió el exjugador.

Además, no se guardó elogios para su dirigido: “Es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y estos jugadores siempre encuentran el modo de ganar y superar sus problemas. Encontrará una salida gracias a su perseverancia. El año pasado también empezó mal cuando acabó perdiendo aquí con Evans, pero luego empezó a jugar bien en Roma y terminó ganando en Belgrado y Roland Garros, así que, no estoy preocupado”.

Para finalizar, sentenció sobre el futuro cercano de Djokovic: “Todavía tenemos que hablar de cuál será el calendario, pero el plan es jugar todos los torneos en los que pueda participar, en función de cómo se desarrollen las cosas día a día”.