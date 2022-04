Tremendo triplete de Cristiano Ronaldo para el triunfo del Manchester United

El portugués Cristiano Ronaldo marcó hoy tres goles y le dio el triunfo a Manchester United sobre Norwich City por 3 a 2 como local, en uno de los partidos correspondientes a la 33ra. fecha de la Premier League inglesa.



El luso, que jugará posiblemente su último Mundial en Qatar 2022, anotó a los 7m. PT, 32m. PT y 31m. ST cuando su equipo sufría con Norwich, que levantó el 0-2 de la mano del inglés Kieran Dowell (45m. PT) y del finlandés Teemu Pukki (7m. ST).





Cristiano Ronaldo llegó a los cincuenta 'hatrick' en su carrera y a los 99 goles en la Premier League -15 en la temporada actual-.



Además, el delantero nacionalizado argentino Alejandro Garnacho (17 años) estuvo por primera vez en el banco de suplentes aunque no debutó en el primer equipo.



Garnacho, de madre argentina y padre español, fue convocado en la última doble fecha FIFA por Lionel Scaloni, con el objetivo de tenerlo en el seleccionado nacional, a pesar de su paso por España en juveniles.



Manchester fue superior en el inicio, de la mano de Cristiano y de la construcción media del francés Paul Pogba, aunque las fallas de toda la temporada devolvieron a Norwich al partido.



Es que la visita levantó su nivel en el cierre del primer tiempo, con Pukki como principal figura y el costado derecho de la defensa local se volvió en una tierra fértil para las acciones ofensivas. Por esa zona salió el centro para el descuento y el ataque del empate en el amanecer del segundo.



De hecho, una atajada de David De Gea dejó con vida a los dirigidos por el alemán Ralf Rangnick y luego un majestuoso tiro libre al palo del arquero de Cristiano Ronaldo llevó al delirio a todo el público en Old Trafford.



Manchester United tiene ahora 54 puntos y se ilusiona con ingresar en la próxima Liga de Campeones después de la derrota en el turno inicial de Tottenham (57), del defensor argentino Cristian Romero, en manos de Brighton And Hove (1-0), con el argentino Alexis Mac Allister como titular.