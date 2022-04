Una sorpresiva noticia sobre el futuro de Cristiano estremece a los fanáticos del Manchester United

La actual temporada aún no ha finalizado el Manchester United piensa en lo que viene con la inminente llegada del neerlandés Erik Ten Hag, en lugar de Ralf Rangnick, y una increíble decisión: desprenderse de Cristiano Ronaldo. El astro portugués no encajaría en los planes del entrenador, que no vería con malos ojos desprenderse del atacante que anotó 12 goles en los 25 partidos que jugó.

Con este panorama CR7 debería buscar una salida del club inglés al que retornó a mediados de 2021 procedente de Juventus y en el que aún le queda un año más de contrato. No se descarta la posibilidad de que lo dejen ir gratis. La frustración del ex Real Madrid ha quedado expuesta en más de una oportunidad ya que remarcó su deseo de disputar la Champions, algo que con su club quedó trunco luego de la eliminación en manos del Atlético Madrid y por el momento no se está clasificando a la siguiente edición.

Erik ten Hag.

Este jueves el portal de noticias Daily Stars aseguró que el Ten Hag ha dado el visto bueno para poner a Ronaldo en la lista de transferibles para el próximo mercado de pases ya que no se adaptará a su estilo de juego. La confirmación del arribo del entrenador no será oficializada hasta que el Ajax juegue la final de la Copa de los Países bajos ante el PSV, el 17 de abril.

Ten Hag, de 52 años, dirigió al equipo reserva del Bayern Munich y en 2015 fue contratado por Utrecht, de su país. Sus buenos resultados llevaron al Ajax a incorporarlo en 2017. Ganó cinco títulos en su país, dos de ellos ligas. De esta manera, además, se derrumba la posibilidad de que Mauricio Pochettino deje el PSG en junio.

El entrenador argentino estuvo en el radar de los Diablos Rojos y muchos aseguraron que era el plan principal de los directivos del equipo que marcha en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.