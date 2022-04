Manchester United y la noticia que dejó boquiabiertos a los fanáticos de Cristiano Ronaldo

El Manchester United fracasó rotundamente esta temporada porque no solo quedaron fuera de la Champions League en octavos de final, sino que las probabilidades de clasificar a la del año siguiente es bastante complicada. La realidad es que la plantilla que tiene a disposición Ralf Rangnick es muy buena como para encontrarse séptimos en la tabla de la Premier League. Claro está que el alemán llegó para cumplir la tarea de mánager, pero la idea de que ocupe el puesto de entrenador no salió para nada bien.

Si bien es casi un hecho que Erik Ten Hag logrará sellar su salida del Ajax para arribar al conjunto inglés, el entrenador llegó con algunas demandas bastante claras. A pesar de que la idea del club es que Rangnick tenga todo el poder de decisión en lo deportivo, el neerlandés exigió que tenga la libertad de cortar y pedir cualquier futbolista. Uno de los grandes problemas que ha tenido el United a lo largo de los últimos años es el choque de egos dentro del vestuario, si eso se llegara a trasladar a la dirigencia, la catástrofe puede ser enorme.

Teniendo en cuenta este contexto, donde Rangnick y Ten Hag tendrán que encontrar la manera de convivir, el futuro entrenador de la institución dejó en claro que Cristiano Ronaldo no es una prioridad. Por lo tanto, el United tendría total libertad de poder vender al portugués. Lo que sucede con el delantero es que no ha logrado sacar una gran diferencia en su vuelta a la Premier, y si bien es cierto que el equipo no lo ha ayudado, su estatus dentro de la liga se encuentra bastante cuestionado.

Entonces, también teniendo en consideración que Ronaldo no es un futbolista que se comprometa con la presión alta, Ten Hag cree que allí habrá un foco de conflicto. Por supuesto, si el portugués y el entrenador llegan a una especie de acuerdo para que sus intenciones futbolísticas funcionen, el United se vería totalmente favorecido. Pero en la previa, el neerlandés no tiene demasiadas intenciones de contar con el mayor goleador en la historia del fútbol.