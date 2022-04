El aviso del JP sobre Guillermo Ortelli que llena de ilusión a los fanáticos del Turismo Carretera

Los miles de fanáticos que colmaron el autódromo de La Pampa serán testigos de una carrera histórica: la última de Guillermo Ortelli como piloto del Turismo Carretera. El Rey de Salto estará con un Chevrolet alistado por el JP Carrera y afrontará la especial competencia buscando colgar los guantes con una actuación que esté acorde al gran campeón que fue.

Así lucirá el Chevrolet de Guillermo.

Es por eso que, teniendo cuenta que la prueba tendrá una detención obligatoria para cambiar neumáticos, el equipo pensó una estrategia que puede favorecer a Ortelli. Gustavo Lema, en diálogo con Campeones, reveló: "Analizamos que tenga una estrategia diferente a la de los otros 3 pilotos".

"Lo que hablamos con Guillermo es que le dé un tributo a la gente ya que no se pudo despedir ante ellos por la pandemia. No lo queremos llenar de presión, pero cuando se ponga el buzo va querer ir a ganar", señaló el titular de la estructura dejando en claro que tiene guardado un as bajo la manga para que el siete veces campeón se despida bien a lo grande.

Además de verlo en pista, girarán cuatro de los Chevrolet con los que Ortelli logró algunos de los siete títulos, que lo convierten en el 2° piloto con más campeonatos detrás de Juan Gálvez (Ford), que ganó 9. Son los que utilizó para obtener los campeonatos de 1998, 2008, 2011 y 2016, en la recordada definición que terminó en polémica por el toque de Mariano Werner a Matías Rossi.

Las entradas se venden en las boleterías del autódromo. La general costará $2.500, preferencial $3.500 y boxes $6.000. En tanto que el estacionamiento tendrá un costo de $1.000 para livianos y $2.000 para pesados. Mayores de 65 años, menores de 12, mujeres y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no pagan entrada general.