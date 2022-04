La desgarradora autocrítica de Ortigoza tras la eliminación de San Lorenzo de Copa Argentina: "No tuvimos…"

Néstor Ortigoza, emblema de San Lorenzo, que sufrió un duro golpe al ser eliminado en Copa Argentina a manos de Racing de Córdoba, realizó una profunda autocrítica y manifestó que él y sus compañeros le están "fallando a la historia del club”. "Tocamos fondo. Tenemos que levantarnos porque la historia es muy rica", expresó molesto.

"Estamos mal, tristes, dolidos, porque nos estamos fallando nosotros, a nuestra gente, estamos fallando a la historia del club, a nuestras familias. Entonces la verdad es que duele, no hay mucha explicación. Somos un grupo que tenemos que levantar", agregó en diálogo con TyC Sports.

Ortigoza, de 37 años, efectuó una suerte de ‘mea culpa’ y reclamó que los futbolistas “nos tenemos que hacer cargo, porque por acá pasaron muchos técnicos que se fueron”, en alusión a las salidas de Jorge Almirón, Paolo Montero, Diego Dabove y Diego Monárriz, entre otros DT que salieron eyectados rápidamente.

Pero su dura reflexión no quedó ahí y señaló: "Tenemos que tener ganas, actitud y no tuvimos, no la tenemos y debemos levantar. Somos San Lorenzo, es un club muy grande para estar donde estamos. Tenemos que volver a estar al cien por ciento. Vivimos de esto, no hay excusas. Cada uno debe hacer las cosas bien en su lugar, para que el club vuelva a levantarse rápido".

"El escudo de San Lorenzo motiva y cuando no estamos al cien pasan estas cosas. Tenemos todo, psicólogo, tenemos todo y no sacamos los resultados esperados. Tenemos que salir, vivimos de esto y el que no está capacitado para salir tiene que dar un paso al costado", cerró sin vueltas.