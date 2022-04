Un ex Boca liquidó a Benedetto por sus dichos sobre Almendra: "Fue de..."

El mundo Boca había pasado página con Agustín Almendra. La victoria contra River y el mal juego del equipo en los últimos partidos colaboraron con eso, pero hace algunas semanas el juvenil volvió a estar en el radar de notas de interés para el Xeneize. El jugador de 22 años pidió hablar con Juan Román Riquelme luego del empate contra Arsenal, el vicepresidente y el Consejo de Fútbol le levantaron el castigo y lo dejaron entrenar y jugar con Reserva. Mientras tanto, Sebastián Battaglia hizo saber que su postura sobre el tema no cambió, aunque el joven mediocampista declaró que quiere hablar con el entrenador para recomponer el vínculo.

En esas declaraciones para ESPN F12, Almendra hizo hincapié en varias oportunidades que su relación con sus compañeros es buena y no se vio alterada por la pelea con Battaglia. Incluso, el juvenil dijo que no tiene problemas ni guarda rencor para Darío Benedetto, que había tenido unas declaraciones durísimas para él: “Es algo que no se aguantaba más. Hay cosas que sobrepasan el límite. Había que cortarlo de raíz y así se hizo”, declaró el Pipa días después del incidente. Ahora, un ex Boca fue crítico con el 9 del Xeneize por sus dichos sobre el mediocampista.

Luís Rogelio Lúquez jugó 24 partidos con la camiseta azul y oro entre 1982 y 1983. Aunque no es un nombre muy conocido en la historia xeneize, el Topo es palabra santa en las inferiores de Boca, donde consiguió 15 títulos en 16 años y descubrió, entre otros, a Almendra. Por eso, el exlateral aseguró que el accionar de Benedetto no es el de un líder: “Lo de Benedetto fue de mal gusto. Yo me crié de pibe con Mouzo, Ruggeri, Zanabria. Y si un joven se equivocaba, lo encerraban en el vestuario y le marcaban el camino”, expresó.

Lúquez dejó las inferiores de Boca en 2019.

Las declaraciones de Benedetto sobre Almendra fueron tan duras como polémicas. Mientras algunos tomaron este accionar del Pipa como una muestra de liderazgo, otros creen que lo que dijo el 9 no puede ser dicho abiertamente en televisión. En esta última vereda está Lúquez, que cree que el juvenil tiene que tener otra oportunidad en Primera a pesar de que Battaglia volvió a repetir que no lo quiere tener en su equipo.