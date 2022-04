Qué hizo Cristiano Ronaldo tras romperle el celular a un hincha del Everton

El equipo se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los torneos internacionales, con siete fechas por delante. El panorama para el Manchester United es desalentador, pero todavía tiene margen para salvar la temporada en la recta final. Atendiendo el flojo presente del equipo, eliminado en octavos de final de la UEFA Champions League en manos del Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo es uno de los principales apuntados tanto por los medios como por los fanáticos. Incluso su ex compañero, Wayne Rooney, apuntó contra el presente del portugués y lo puso en duda para la próxima temporada.

Los Diablos Rojos cayeron este sábado ante Everton y perdieron la oportunidad de arrimarse a los puestos de Champions. Una vez consumada la derrota en el Goodison Park, cuando el equipo se encaminaba hacia el vestuario, el Bicho protagonizó un polémico momento que rápidamente se viralizó y le dio la vuelta al mundo.

Rengueando, producto de una fuerte patada que recibió, el luso pasó cerca de los fanáticos que, inevitablemente, lo filmaron y se burlaron tras su derrota. La reacción del delantero fue estrellar contra el suelo el teléfono de uno de los presentes y, posteriormente, hacer su descargo a través de las redes sociales.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", publicó Ronaldo a través de su cuenta de Instagram.