Escándalo con el presidente del PSG en vestuarios tras la increíble eliminación ante Real Madrid

Con el pitazo final, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, salió disparado de su palco y se dirigió a puro grito a la zona de vestuarios, ante el asombro de los allí presentes. ¿Su objetivo? Ingresar a los vestidores del árbitro para exigir explicaciones por la validación del primer gol del Real Madrid.

El mandamás del Paris Saint-Germain considera que hubo falta sobre Donnarumma y que eso generó el error del arquero italiano, que le dejó servido en bandeja el gol al francés. Por eso estalló tras el 1-3 y fue en busca del cuarteto arbitral, según informó el medio español Movistar Plus, aunque no pudo conseguir su cometido y debió conformarse con descargar su bronca desde el pasillo.

Lío con Al-Khelaifi tras el partido con los árbitros



@javiherraez: "A uno de los empleados del Real Madrid que grababa la trifulca le ha gritado 'voy a matarte'"



"Leonardo también ha entrado dando voces"



Claro está, el partido contaba con el VAR, que no llamó al árbitro neerlandés Danny Makkelie para chequear la jugada, por lo que consideró que no había una acción digna de revisar.

¿Quiénes estaban en el VAR? Pol van Boekel y Kevin Blom, también oriundos de los Países Bajos como el referí principal.

ACTA Madrid-PSG



Tras el partido, el Presidente y el Director Técnico del PSG mostraron un comportamiento agresivo e intentaron entrar al vestuario de los árbitros. Bloquearon la puerta y el presidente deliberadamente

golpeó la bandera de uno de los asistentes, rompiéndola

Qué dijo Pochettino sobre la jugada de la polémica

"Cuando concedés un gol así, la atmósfera cambia, los aficionados rivales han llevado en volandas a su equipo, todo ha cambiado. Es increíble que la falta sobre Donnarumma no haya sido vista por el VAR, es una falta muy clara. Desde todos los ángulos de cámara se veía que era falta, no sé qué hacían los árbitros del VAR", le dijo Pochettino a RMC Sports. La bronca del técnico del PSG es la misma de Nasser Al-Khelaïfi. La externa, al menos. Porque seguramente haya otra, interna, que no salió a los medios: el rendimiento de su equipo tras ese gol se vino a pique.