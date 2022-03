Joan Laporta no dudó y le respondió a Koeman por sus dichos: "Debí hacer..."

La relación de Ronald Koeman con el Barcelona no terminó de la mejor manera. Dados los malos resultados el neerlandés tuvo una salida apresurada y, fiel a su estilo, un tanto polémica. “Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo click", manifestó hace unos días y añadió: "Me había dicho mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia", con referencia a los supuestos dichos de Joan Laporta.

En la misma entrevista, el director técnico también se refirió a la salida de Lionel Messi del Culé. "Cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros poco después de dejar ir a Lionel Messi, entonces te preguntás si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”.

Lejos de ignorar sus dichos, el presidente de la institución recogió el guante y atendió al DT: "Habría cambiado antes a Xavi por Koeman. Debí hacer caso a mi intuición. La decisión ha sido buena porque hemos mejorado. Lo mejor de este año es ver cómo Xavi ha cambiado la mentalidad del equipo".

También, se refirió a la salida de Lionel Messi "Fue dolorosa. Si hago balance, es la decisión más triste de todas y no la habría querido tomar nunca pero tampoco estoy arrepentido porque quería poner a la institución por delante de todo, incluso por delante de entrenadores y del mejor jugador de la historia. Y debíamos hacerlo. Porque la situación que heredamos es la que era”.