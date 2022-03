La increíble justificación de Mauricio Pochettino tras la derrota del PSG

En la semana previa a la gran revancha con el Real Madrid, que puede marcar el futuro de Mauricio Pochettino, el entrenador del PSG resumió la derrota ante Niza con una increíble frase que causó cierto malestar en París ya que estuvo muy lejos de realizar una autocrítica por el nivel mostrado por su equipo.

"Honestamente, no hay mucho que analizar sobre este encuentro", expresó y agregó: "El partido iba camino a un empate. Estuvo equilibrado, más bien controlamos el juego, aunque no creamos muchas ocasiones. El oponente supo responder con algunas situaciones, especialmente a través de las transiciones, y fue efectivo al final".

"Es cierto que cuando no puedes ganar un partido, al menos no debes perderlo y el contexto (en relación al duelo de Champions) también importa mucho, hay que tenerlo en cuenta. No siempre es fácil gestionar este tipo de situaciones y tener la energía y la lucidez para concentrarse", continuó.

Y cerró: "El partido del miércoles está en la mente de todos. No es una excusa pero está claro que es un factor explicativo y hay que analizar cada partido según las circunstancias. El miércoles será un partido diferente, un rival diferente, una competencia diferente. No tengo dudas de que jugaremos el partido que tenemos que jugar".