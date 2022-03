San Lorenzo quiere a un jugador argentino que escapó de la guerra en Ucrania

La realidad que se vive en Ucrania es una de las más difíciles del ultimo tiempo y es que el futbol no queda exento de esta guerra, Claudio Spinelli es uno de los futbolistas argentinos que se encontraba en el país, el ex Gimnasia pudo regresar al país y se encuentra en busca de rearmar su carrera.

Tengo suerte de estar acá, mucho no pudieron salir. Nadie imaginó esta locura. No es humano lo que está haciendo este hombre, no hay que aprobarlo”, dijo Spinelli en referencia a Vladimir Putin, presidente ruso.

El pase del delantero actualmente lo tiene el FC Oleksandria, sin embargo, la posibilidad de volver a Ucrania es baja, “Lo tengo que hablar con mi gente. Después de este desafío, si bajo los brazos, no sería agradecido con la vida. Tengo que descansar y ya mañana ver cómo sigue mi carrera”, manifestó el futbolista en relación a su futuro.

Ante este escenario ayer Claudio Tapia, presidente de AFA confirmo que le solicitará a FIFA que los futbolistas que llegan de Ucrania puedan ser incorporados al futbol argentino.

En las ultimas horas y en este contexto, surgió el rumor de la posible llegada de Claudio Spinelli a San Lorenzo, dirigido por Pedro Troglio en Gimnasia de La Plata. Cabe destacar que el ciclón busca tener un cupo de incorporación más, tras la lesión del hombro del juvenil Gonzalo Lujan, quien tendrá por lo menos tres meses de recuperación.