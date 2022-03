La revelación de Lautaro Martínez tras su Hat-Trick: "Cuando no marco..."

En el marco de la vigésimo octava fecha de la Seria A, Inter de Mián venció 5-0 a Salernitana en el Giuseppe Meazza. Lautaro Martínez convirtió los primeros tres goles de su equipo, mientras que los restantes fueron de Edin Dzeko. Con este triunfo el equipo del argentino quedó como líder absoluto del torneo, un punto por encima de Milan, su inmediato perseguidor.

El delantero de la Selección argentina necesitó 56 minutos para liquidar el encuentro a favor de su equipo, convirtiendo así sus primeros tantos en el actual 2022. "Mis compañeros han estado muy bien encontrando el espacio a mis movimientos y quiero agradecerle a todos la confianza que han tenido en mí este tiempo", manifestó a DAZN luego del partido.

Sobre la falta de gol, expresó: "Pesaba mucho. Vivo por el gol y para ayudar al equipo. Cuando no marco me voy triste a casa. Hoy todo lo contrario porque el Inter ha ganado y porque me he reencontrado con el gol, que era importante". Y añadió: "Las críticas son parte del juego. Cuando ganamos es todo fácil, cuando perdemos es cuando hay que demostrar que somos un equipo".

Luego del desahogo en su primer gol, Martínez se fundió en un abrazo con Simone Inzaghi, su director técnico: "Me da mucha confianza, se lo agradezco a él, al 'staff' y a mis compañeros, que son los que me han hecho marcar hoy los tres goles".

Para finalizar, se refirió al partido de vuelta, correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League ante Liverpool. En el partido de ida, en Italia, el encuentro finalizó 2-0 a favor del elenco inglés. "Se puede. Trataremos de recuperarnos mentalmente y físicamente y buscaremos pasar de ronda, ese es nuestro objetivo".