La picante frase del entrenador de arqueros de Boca sobre Rossi y Armani

Boca y River están en constante comparación. Desde los hinchas, la prensa y los propios protagonistas, el Xeneize y el Millonario siempre se miden para ver quien es el mejor de los dos. Uno de los temas que dejó la victoria boquense en el Monumental es el gran nivel de Agustín Rossi, que con sus atajadas fue clave para el resultado del superclásico y disparó el debate sobre si tiene un mejor que presente que Franco Armani, de cara a la lista final de arqueros que irá a Qatar 2022.

Luego del superclásico, Rossi escuchó cómo varias figuras del mundo Boca lo elogiaron, como Roberto “Pato” Abbondanzieri, el Mono Navarro Montoya y Juan Román Riquelme. Ahora se le sumó la palabra de Fernando Gayoso, entrenador de arqueros del Xeneize, que lo puso un escalón por encima de Franco Armani: “Potencialmente, Rossi es mejor que Armani. Desde mi humilde opinión, y salvando que yo estoy trabajando en Boca, hoy Agustín está un poco más arriba que Armani. ¿Dónde noto esa diferencia? En la importancia de la definición de los partidos. Miro bastante fútbol y creo que las pelotas decisivas de Agustín definen partidos y a veces, en otras situaciones, no”, aclaró el miembro del cuerpo técnico de Sebastián Battaglia en charla con Super Deportivo Radio.

Aunque ahora no hay quien discuta a Rossi como arquero de Boca, su primer paso por el club de La Ribera no fue el mejor y recibió duras críticas por algunos errores puntuales. Esta fue una de las razones, junto a la llegada de Esteban Andrada, por lo que el ex Estudiantes tuvo que irse a préstamo a Lanús para reencontrar su mejor nivel: “Yo a Rossi lo venía siguiendo desde Lanús. Cuando llegó a Boca, siempre pensé que podía dar un poco más. Tratamos de ayudarlo para que todo lo que pueda dar lo saque y lo demuestre en todos estos partidos. Tratamos de que se haga normal, que cuando le toque definir, sea figura. El arco de Boca es el más grande de Argentina y uno de los más difíciles de Sudamérica”, explicó Gayoso.

Gayoso fue el entrenador de arqueros de los cuerpos técnicos de Rodolfo Arruabarrena, Guillermo Barros Schelotto, Miguel Ángel Russo y, ahora, de Battaglia, por lo que tiene una extensa carrera en Boca. De 2015 al presente, Gayoso entrenó a varios arqueros que pasaron por la Selección argentina y aseguró que Rossi está preparado para el arco albiceleste: “Merece estar en la Selección, porque está en un momento para que reciba un llamado. Aprendió, creció mucho, y me parece que la Selección sería un empujón para su carrera”.

Una de las fotos del superclásico: Rossi le saca una pelota impresionante a Palavecino.

Rossi conoce como nadie los efectos que tienen sus actuaciones en el arco de Boca. En el pasado, sus errores hicieron que tenga que irse a préstamo en varias ocasiones, pero su excelente presente lo catapulta a disputar uno de los puestos de arquero reserva en la Selección argentina. Aunque Scaloni demostró que confía en Armani, en su momento también le dio la chance al arquero xeneize, así que todavía tiene espacio para soñar.