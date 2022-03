Un ídolo francés destrozó a los hinchas del PSG por sus silbidos a Messi: "Si amás el fútbol..."

Lo sucedido con Lionel Messi en Francia al ser abucheado por los fanáticos del PSG en el primer partido que jugó de local post eliminación ante Real Madrid, sigue teniendo repercusiones y reacciones de algunas leyendas del fútbol mundial. Mario Kempes fue uno de los que habló en las últimas horas y Lilian Thuram apareció en escena para defender al astro con fuertes declaraciones.

Tras participar en un acto organizado por la Fundación Barça y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) celebrado en el Camp Nou, el ex internacional francés atendió a los medios de comunicación para referirse al presente del rosarino, con el que coincidió en su etapa como jugador del Barcelona (2006-08).

Messi y Thuram juntos en Barcelona.

"Cuando ves que el PSG pierde contra el Real Madrid y después ves que la gente silba a Messi, es algo increíble. Creo que eso no debe pasar, la gente no debe faltar el respeto a Messi. Una persona que ama el fútbol no puede permitir que se silbe a Messi", aseveró. En este sentido, Thuram aseguró que "Barcelona es la casa de Messi" y que tras cambiar de club "cuando vos querés quedarte", como en el caso del argentino, después es "muy difícil" adaptarse a otro equipo.

El exfutbolista también se refirió al futuro de Kylian Mbappé: "En Francia todo el mundo dice que jugará en el Real Madrid", explicó. Y agregó: "Mbappé ya es un gran jugador porque ha ganado el Mundial, es muy importante para el PSG. Cuando eres tan importante teniendo a Messi y a Neymar en un mismo equipo quiere decir que eres un gran jugador", opinó.

Lilian Thuram es el jugador con más presencias con la Selección de Francia. Jugó 142 partidos entre 1994 y 2008, y rompió el récord de Desailly en el Mundial 2006. Como curiosidad, cabe destacar que sus dos únicos goles los marcó en un mismo partido; fue en la semifinal del Mundial de 1998, los cuales sirvieron para que Francia derrote 2-1 a Croacia.