La llamativa confesión de Villa sobre su relación con Riquelme en Boca tras el cortocircuito: "Es un…"

Sebastián Villa se volvió a ganar al mundo Boca luego del gol que le dio la victoria en el superclásico del pasado domingo ante River en el Monumental. El delantero, resistido y hasta sancionado por el Consejo de Fútbol, rompió el silencio, brindó una interesante entrevista en la que habló de todo, y sorprendió cuando se refirió a Juan Román Riquelme.

Reveló que suele hablar diariamente con el vicepresidente e ídolo del club y contó: "Me escribe mucho, hablamos mucho después de los partidos. Cree en mí y es un orgullo que lo haga". En la charla, además, habló sobre su futuro en Boca y la chance de saltar a Europa, un tema por el que estuvo cerca de marcharse cuando se fue del club para forzar su salida el Brujas de Bélgica.

"Si en algún momento se me da la oportunidad de jugar en Europa quiero salir bien, salir por la puerta grande de Boca y voy a trabajar y enfocarme en jugar a la pelota y hacer lo mejor. Todavía tengo año y medio de contrato, aquí me tratan muy bien. Mis compañeros me quieren mucho, los hinchas también. Yo quiero hacer las cosas bien", expresó en ¿Cómo te va? de Radio Colonia.

Se mostró feliz por la actuación que tuvo con River y expresó el deseo de ponerse la camiseta de la Selección colombiana. "Ojalá tenga una oportunidad. Cuando la tenga no la voy a desaprovechar, voy a dar lo mejor de mí. Estoy trabajando muy bien para volver a la selección", cerró.