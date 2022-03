¿Fue gol? El video definitivo del VAR que despeja la polémica de Uruguay - Perú

El Uruguay - Perú este jueves finalizó de manera muy polémica en el estadio Centenario de Montevideo. Sergio Rochet se metió con pelota y todo a su arco en el cierre del encuentro que ganaban los charrúas 1-0, pero el árbitro no sancionó gol y tampoco fue a revisar la jugada al VAR, provocando la indignación de Ricardo Gareca y sus dirigidos.

Miguel Trauco sacó un zurdazo desde fuera del área en los descuentos del compromiso y el portero de la Celeste calculó mal. El charrúa tomó el balón en el aire y terminó al fondo de su portería, sin embargo, estiró los brazos para tratar de evitar que el esférico ingrese por completo.

Anderson Daronco, arbitro brasileño a cargo del duelo, dejó seguir de inmediato y luego dialogó con sus asistentes del VAR, pero no se acercó a revisar la acción personalmente, algo que desató la molestia de todo el Perú. Como indica el reglamento, para jugadas de gol o no gol, offside o no offside, no hace falta que el árbitro de campo de juego acuda a la pantalla, ya que es una decisión que le comunican desde el VAR con la tecnología a disposición.

Mientras la polémica se apoderaba de las redes, ya que ese gol dejaba en suspenso la clasificación uruguaya y le permitía a los peruanos seguir soñando con esa plaza directa al Mundial, pasada la medianoche se dio a conocer el video que utilizó el VAR en el que se ve claramente que la pelota no ingresa en su totalidad al arco de Uruguay: no era gol de Perú.

Con este resultado Uruguay se clasificó de manera directa al Mundial de Qatar 2022 y Perú deberá vencer a Paraguay de local en la última fecha para no depender de nadie y asegurarse un lugar en el Repechaje de junio ante un rival asiático.