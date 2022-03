La impresionante campaña de Gustavo Alfaro, que quiere llevar este jueves a Ecuador al Mundial de Qatar 2022

El director técnico de Ecuador, el rafaelino Gustavo Alfaro, sostuvo que su equipo, tercero en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, "hizo los méritos suficientes como para no depender de nadie" de cara a la última doble fecha del certamen, en la que visitará a Paraguay el jueves y recibirá a Argentina el martes 29.



"Nosotros no podemos apartarnos de lo que vinimos haciendo hasta acá. Ecuador ha hecho los méritos suficientes para no depender de nadie”, manifestó Alfaro en conferencia de prensa.



Ecuador tiene 25 unidades y está tercero en la tabla, detrás de los ya clasificados Brasil (39) y Argentina (35). Los cuatro primeros irán directo al Mundial y el quinto deberá jugar un repechaje.





Ecuador se medirá el jueves con Paraguay en Asunción por la penúltima fecha y cerrará las Eliminatorias el 29 en Guayaquil justamente contra la selección "albiceleste" del crack Lionel Messi.



"Si hay algo que caracterizó a este equipo fue su convivencia y su sentido de pertenencia. No hay nada más importante y más trascendente que el equipo consiga los objetivos”, señaló Alfaro.



Y cerró: “Primero armé un plantel para luego formar un grupo, después tener un equipo y en ese camino vamos".



Ecuador visitará a Paraguay, conducido por Guillermo Barros Schelotto (curiosamente a quien Alfaro sucedió en la dirección técnica de Boca en 2019), el jueves a las 20.30 hora argentina. Un triunfo lo llevará al Mundial y también podría hacerlo un empate y hasta una derrota, aunque ya dependiendo de otros resultados.