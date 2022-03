El pedido desesperado de un jugador ucraniano a futbolistas rusos

El futbolista ucraniano Andriy Yarmolenko del West Ham United de Inglaterra exhortó hoy a los jugadores rusos a pronunciarse sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y les pidió que "influyan" para poder detener el conflicto.



Yarmolenko, de 32 años, juega para el West Ham de la Premier League de Inglaterra y grabó un mensaje en sus redes sociales en el que recordó que nació en San Petersburgo pero que luego creció en Kiev y que se considera "ciento por ciento ucraniano".



"Soy Andriy Yarmolenko, internacional ucraniano. Nací en San Petersburgo pero crecí en Ucrania y me considero ucraniano. Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué se sientan como idiotas y no dicen nada? En mi país matan a nuestra gente, matan a las mujeres, matan a las madres, matan a nuestros hijos... Y no decís nada, ni un solo comentario", señalo Yarmolenko



El delantero ucraniano agregó en un tomo más moderado: "Por favor, díganme qué pasaría si estuviéramos todos juntos, unidos, mostrándole al mundo lo que realmente está pasando en mi país. Su presidente está actuando mal. Muchachos, ustedes que tienen influencia en muchas personas, demuestren esa influencia. Se lo ruego, por favor".



A causa de la invasión de Rusia a Ucrania, la FIFA dispuso suspender toda competencia de la selección rusa y de los equipos de ese país en copas europeas "hasta nuevo aviso" y similar decisión adoptó en la últimas horas el Comité Olímpico Internacional (COI) en cuanto a los atletas de otras disciplinas.