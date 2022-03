Neymar sacude París con una sincera reflexión sobre la eliminación en Madrid: "Fueron días..."

Neymar fue uno de los apuntados por los fanáticos luego de la eliminación del PSG ante el Real Madrid en la Champions. El astro brasileño recibió insultos, además de muchos silbidos, en el juego del fin de semana pasado por la Ligue 1 y en las últimas horas rompió el silencio para realizar una sincera reflexión sobre lo ocurrido en el Bernabéu.

"Fueron días y semanas complicadas para nosotros. No queríamos perder. No estábamos para eso, no lo programamos. Nadie levantó el pie. Todo lo contrario. Nos comprometimos y entrenamos para buscar la clasificación. Regresé de una lesión dando la vida para estar presente. Aunque perdimos, al menos lo hicimos en equipo", confesó.

Neymar y Messi, los apuntados tras la derrota.

Luego intentó justificar la reacción de los fanáticos parisinos: "La vida de un atleta es así. Un día pierdes un partido, pero puedes revertir todo en poco tiempo. El fútbol es gratificante por eso". Ney, además, estuvo en el centro de la polémica por fuertes rumores sobre un enfrentamiento con Donnarumma, algo que él mismo se encargó de desmentir en las redes sociales.

La semana pasada, el hombre surgido del Santos había realizado un breve descargo en las redes sociales. "Ayer fue una de las derrotas que más me dolió", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en blanco y negro que despertó la reacción de millones de personas.

PSG ganó 1-0 en la ida en París pero cayó 3-1 en Madrid cuando ganaba 1-0, sufriendo tres goles de Karim Benzema en 17 minutos, quedando fuera en octavos de final con Lionel Messi y Kylian Mbappé. Con la salida de la Champions League, al PSG solo le queda el campeonato de Francia del que es el líder, con una ventaja de 15 puntos sobre el Olympique de Marseille