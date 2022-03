La bomba de Dani Alves sobre Messi en el PSG: "Leo está…"

Dani Alves disfruta de su presente en el Barcelona, pero no se olvida de su gran amigo. El brasileño, de 38 años, se refirió al presente de Lionel Messi y dejó en claro que no está disfrutando su estadía en el PSG. "Para mí Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado".

"Voy a decir una cosa que Leo (Messi) siempre me decía: '¿Dónde vas a estar mejor que aquí?' Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí (Barcelona)", dijo en una entrevista al canal de televisión ESPN y agregó: "Ojalá pueda volver. Si viene, que venga conmigo".

Pero todo no quedó ahí ya que reveló una charla que tuvo con Leo y sorprendió a todos. "Messi es el mejor de la historia del fútbol. Es extraño estar aquí y no verlo, no tenerlo en la banda. Ya le dije que no va a estar en ningún sitio mejor que aquí. Estaría muy bien que acabase aquí su carrera", contó.

En la entrevista, realizada en un paseo en bicicleta, el internacional brasileño reconoció que la temporada actual es "la más importante" de su carrera ya que tiene "el desafío de dar un nivel alto". "La diferencia con mi primera etapa es la calidad de los jugadores que teníamos antes y la calidad de los jugadores que tenemos ahora. Ahora están en proceso", añadió Alves.

Pese a ello, el jugador considera que el Barcelona tiene opciones de sumar los tres puntos en el clásico del domingo contra el Real Madrid porque, a su modo de ver, el equipo azulgrana actual le puede "ganar a cualquiera" y comparó a Xavi con Guardiola: "Son el mismo estilo, no nos hemos de fijar en lo que consiguió uno y el que se encontró el otro. La gracia es buscar una revolución: Cruyff la hizo y Guardiola también". Dani Alves se destacó en el Barcelona entre 2008 y 2017, etapa en la que ganó 23 títulos.