La dura confesión de Medvedev tras perder el número 1 del mundo con Djokovic

Siempre se dice que la parte más difícil de ser el mejor del mundo en una disciplina practicada por miles y miles de personas no es llegar a ese lugar de privilegio sino que aferrarse y mantenerse durante un período de tiempo. Esto último es lo que Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic normalizaron en el mundo del tenis, sobre todo el serbio con su récord de 360 semanas cómo número 1 del ranking ATP que se vio interrumpido por Daniil Medvedev a principios de marzo.

El ruso, victimario de Nole en la final del US Open 2020 pero víctima de Nadal en el Australian Open 2021, rompió la hegemonía de Djokovic en la cima del tenis mundial luego de que el serbio cayera en los cuartos de final del ATP de Dubai. Sin embargo, una semana después de sentarse en el trono del ranking por primera vez en su carrera, el nacido en Moscú fue eliminado tempranamente en el Masters 1000 de Indian Wells, volvió al segundo lugar de la clasificación y resaltó lo difícil que es mantenerse como el mejor del mundo: “Pensé que podría darme más motivación jugar siendo el N°1, pero simplemente no pude encontrar mi mejor tenis. La parte más dura de este deporte es reproducir tu mejor versión semana tras semana. Ahí es donde el Big Three es increíble”, reconoció El Oso.

El ruso cayó ante Gael Monfils por 6-4, 1-6 y 3-6.

El dominio de los tres grandes del siglo en el puesto #1 del ranking ATP data desde el 2 de febrero de 2004 y sólo fue interrumpido por Andy Murray en noviembre de 2016, aunque muchos consideran que el escocés forma parte del Big Four (los cuatro grandes, en inglés). En otras palabras, Medvedev es el primer tenista por fuera de los cuatro mejores jugadores de la época en sentarse en la cima del tenis mundial desde el estadounidense Andy Roddick a finales de 2003.

Djokovic, Nadal y Federer tuvieron el monopolio del número 1 por casi dos décadas.

Mantener el mejor nivel durante mucho tiempo es cosa de muy pocos deportistas a lo largo de la historia y muchos argumentan que no se ha visto un dominio como el que Federer, Nadal y Djokovic tienen en el tenis. Aunque al serbio le queda más hilo en el carretel que a Roger y a Rafa, Medvedev ya saboreó las mieles de ser el mejor jugador del mundo y querrá su próximo paso por el puesto de mejor del mundo sea más longevo que el primero.