La decisión que tomó Messi tras los abucheos de los hinchas del PSG

La increíble eliminación del París Saint Germain en manos del Real Madrid aún sigue dando que hablar. Tras la derrota en el Santiago Bernabéu luego de ir 2-0 en la serie a falta de media hora para el pitazo final, los hinchas abuchearon al equipo en la presentación ante Bordeaux en el Parque de los Príncipes. Con respecto a la reprobación por parte del público, Lionel Messi fue uno de los principales apuntados por la afición junto con Neymar y Pochettino, mientras que Kylian Mbappé fue el único que recibió ovaciones y aplausos.

Según informó Clarín en las últimas horas, esta situación no modificaría la idea que tiene el astro argentino de respetar su contrato. "Leo tiene decidido a cumplir el contrato que lo une con el club de la capital francesa, en principio, hasta junio de 2023", informó el diario.

Además, con respecto a los rumores de su vuelta a Barcelona en el futuro cercano, el medio expresó: "Esa es otra de las certezas que pudo averiguar este diario a partir de los rumores que comenzaron a circular por España en las últimas horas del domingo, cuando un periodista afirmó que Jorge Messi, padre y representante de Leo, ya había restablecido contacto con la dirigencia que encabeza Joan Laporta. Ese contacto no existió".

Uno de los que se expresó con respecto a la situación del astro argentino fue Marcelo Gallardo, luego del triunfo ante Gimnasia de La Plata en el Monumental: "No nos hagamos los patriotas ahora. No se olviden de que acá antes de su renuncia a la Selección también se silbó, así que nada me extraña, aunque yo no comparto para nada esa reprobación".