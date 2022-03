Se presentó la Superliga del Básquet de Mendoza

En el estadio de la Unión Deportiva San José, actual campeón anual en hombres y mujeres, se realizó la presentación del Apertura de Superliga edición 2022. El acto contó con la presencia de los clubes participantes.

Este último viernes por la tarde quedó formalmente presentado el formato de competencias para la máxima división del básquet de la provincia. En el estadio Mario “Pelado” Herrera se convocó a los medios de comunicación e instituciones involucradas para explicar los detalles del torneo.

Nicolás Popón, presidente de la Federación, dio las palabras de apertura del evento. También habló Mario Díaz, presidente anfitrión. Luego llegó el turno de Enrique Tolcachier, quien explicó cómo se jugará en ambas ramas.

En el Masculino, la primera rueda será todos contra todos a un sólo partido. Los primeros seis elencos de la tabla clasificarán a la Zona A, para definir puestos de cara a los cuartos de final, mientras que los seis restantes irán a la Zona B (de la cual saldrán dos equipos más para cuartos de final, un descenso directo y una reválida entre el equipo Nº10 y Nº11). Entre las mujeres, primera fase todas contra todas, a dos ruedas. Los primeros cuatro equipos irán a la Copa de Oro, mientras que las otras cuatro instituciones disputarán la Copa de Plata. Cada Copa tendrá campeón independiente, pero el derecho a la final anual será para las ganadoras del Oro.

Por el lado de la Superliga Masculina dieron el presente todos los capitanes de los clubes: Luciano Itrona de Andes Talleres, Matías Jaimes de Atenas, Mitch Marmelstein de Atlético San Martín, Bruno Lázzaro por Anzorena, Pablo Gavasci de Banco Mendoza, Juan Pablo Gamero de Capital, Ezequiel Blanco de General San Martín, Facundo Di Nasso por Junín, Andrés Llaver de Macabi, Juan Cruz Sosa de Rivadavia, Roberto Becerra por Regatas y Facundo Rubia representando a San José.

Las capitanas representantes de la Superliga Femenina fueron: Carué Villegas de Andes Talleres, Luisina Gentile de Atenas, Paula Ramos por General San Martín, Sabrina Carrión por Godoy Cruz, Vanesa Luppino por Junín, Romina Guardia de Juventud Mendocina, y Carolina Sánchez de San José. Cabe destacar que también participará del torneo la Municipalidad de Maipú.

La Superliga de varones dará inicio el próximo domingo 13 de marzo, con los siguientes duelos: Regatas vs Atlético San Martín (20hs), Banco Mendoza vs Andes Talleres (21hs), Capital vs General San Martín (21hs), Atenas vs San José (21hs), Junín vs Macabi (21hs), y Anzorena vs Rivadavia (21hs).

La Superliga de mujeres comenzará el miércoles 16 de marzo, con los partidos mencionados a continuación: Maipú vs Juventud Mendocina, Junín vs General San Martín, Andes Talleres vs San José, y Atenas vs Godoy Cruz. Horarios a confirmar.