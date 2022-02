Las internas que golpean un importante vestuario de la NBA

En una nueva jornada de la etapa regular de la NBA, los Angeles Lakers cayeron en su duelo ante Milwaukee Bucks con un marcador de 131 a 116. Luego del duelo protagonizado en el estadio Crypto.com Arena, los dueños de casa quedaron con un registro de 26 victorias y 29 derrotas actualmente se encuentra en la novena colocación de la Conferencia Oeste.

Russell Wstbrook, base de los Lakers, no tuvo acción en los últimos minutos y, sobre el final del encuentro, se lo pudo observar consolando a LeBron James, según se pudo apreciar en la transmisión. “Quería darles ánimo, decirles que siguieran jugando, que fue una mala noche. Y les dije que ojalá pudiera ayudarles. Desafortunadamente no estuve allí para poder hacerlo. Y eso es para lo que vine, para ayudarles. No he podido hacerlo, pero no depende de mí”, respondió al ser consultado sobre las imágenes en conferencia de prensa.

Además, apuntó contra el coach: “Nunca sabemos cuándo vas a entrar y cuándo vas a salir. Nunca sabes cuándo vas a jugar, nunca sabés un montón de cosas. Estoy hablando por mí, pero es difícil encontrar un ritmo y consistencia de lo que podemos hacer como equipo, pero esas decisiones son de él y de su equipo, y hay que vivir con eso. Fran no ha sido claro sobre cuándo voy a jugar".

Para finalizar, el ex hombre de Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Washington Wizards, le lanzó un nuevo dardo a su entrenador: "Trabajo mucho y me he ganado el derecho a estar en los quintetos finales. Los números lo dicen. No tengo que explicarlo”.

En las últimas horas ESPN afirmó que dentro del vestuario consideran que esta situación no se revertirá a menos que haya un importante cambio dentro del roster. Mañana, jueves, será el cierre del libro de pases de la liga más importante de básquet a nivel mundial.