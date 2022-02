Pablo Ladaga reapareció en TV, pero no en ESPN: el picante comentario de Rial

Ya pasó el covid. Ya pasaron sus vacaciones. Lo que no pasó es la decisión de ESPN de no contar con Pablo Ladaga en el programa de las tardes del Pollo Vignolo, que pasó de llamarse F90 a Equipo F. El envío mantuvo a todos los panelistas del año pasado, menos Renato Della Paolera (que sigue saliendo al aire como cronista) y el mencionado Lagada.

Histórico columnista radial del Gato Sylvestre, el periodista deportivo reapareció en TV, pero en la pantalla de C5N, que realizó un dúplex con Radio 10 para anunciar el nuevo programa de Jorge Rial en las mañanas de la AM 710, durante el pase con Mañana Sylvestre.

Sin hacer mención a su salida del programa de Vignolo, Ladaga charló con el exconductor de Intrusos y le anticipó que uno de los temas del día era la conflictiva salida de Wanchope Ábila de Boca y la disputa de fondo entre Riquelme y Tevez.

En otro momento, luego de que Rial sacara chapa por el momento que vive River, campeón de la última Liga Profesional y con siete refuerzos que hacen soñar con un año exitoso, Sylvestre le dijo a su colega, Sylvestre chicaneó a Ladaga: "Jorge, acá cuando haya polémicas futboleras tenés a Débora D'Amato que es de Independiente, a Pablo que es de Boca...", dijo con ironía, pero su compañero rápidamente lo desmintió.

"¿Por qué los periodistas deportivos no dicen de que cuadro son? ¿Porque los cagan a trompadas en la cancha?", le preguntó Rial. "Obvio, claro. Nosotros después vamos a la cancha", se justificó Ladaga. "Igual yo los veo cuando llegan a la cancha, y a Vignolo lo putean en la cancha de River, en la de Boca, lo putean todos... así que no sé por qué no lo dice", acotó Jorge, ante la risa cómplice del excompañero del Pollo.

¿Referencias a su ausencia del aire de ESPN? Por ahora, ninguna.

POR QUÉ PABLO LADAGA NO ESTÁ MÁS EN ESPN CON EL POLLO VIGNOLO

El 11 de enero, luego de que Pablo Ladaga hiciera una fuerte crítica al manejo de la economía en River, no volvió a aparecer al aire en el ciclo de las tardes de ESPN, que por esos días conducía el Chavo Fucks, durante las vacaciones de Vignolo. Aquel comentario se viralizó rápidamente por las redes: "Hay una metodología en River que los resultados taparon y no se discutieron ni se señalaron. Que se hayan ido libres 38, 40 jugadores es porque indudablemente hay un error. Y hay otra metodología de River que nadie discutió en este tiempo: compró a Pratto y lo pagó cuando quiso; compró a Angileri y lo pagó cuando quiso; lo compró a Matías Suárez, Belgrano se fue a la B pero River lo pagó cuando quiso. ¡River es un mal pagador! Pero claro, ganó todo".

El primer motivo de su ausencia, confirmado por el propio Ladaga, fue que el periodista tuvo coronavirus. "Transitando el covid, últimos días", twitteó Pablo el 16 de enero, cuando su no presencia ya hacía ruido entre los televidentes.

Pero los días pasaron, Ladaga no volvió al aire y el lunes 31 de enero arrancó una nueva temporada del programa del Pollo, reconvertida en Equipo F, una mesa redonda con todos los integrantes que estaban a las 19 horas, menos Renato Della Paolera (que sigue como cronista) y Pablo Lagada.

Desde su canal de YouTube, el periodista Flavio Azzaro publicó un video hablando sobre los posibles motivos de la salida del aire del colega: "¿Se creen que es casual que la última noche de Ladaga en ese programa fue cuando criticó a River y todos los demás se quedaron callados?", lanzó el expanelista de TyC Sports. Y agregó: "¿Se creen que la foto de Ladaga con Cristina Fernández no influye en una canal netamente vinculado al macrismo?", en referencia al posteo que el ¿ex? hombre de ESPN publicó en su cuenta de Instagram el 1° de enero de 2022 junto a la vicepresidenta de la Nación.

"Después quedará en Ladaga si él va a querer contar o no lo que sucedió realmente. Lo respeto y no voy a juzgarlo. Ojalá se anime a contarlo, de corazón", cerró Azzaro.