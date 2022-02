La descarnada revelación de Wayne Rooney: "Realmente estaba..."

Wayne Rooney, ex futbolista del Manchester United y Everton entre otros, reveló detalles pocos conocidos de su carrera como profesional. El inglés de 36 años tuvo que lidiar con problemas por excesos de alcohol mientras se encontraba en un gran momento de su carrera.

“Me tomaba un par de días en los que no quería ver a nadie. Me sentaba en mi casa y, durante dos días, tan solo bebía. Al tercer día estaba de nuevo entrenando. Debía alinearme, ponerme gotas en los ojos y superar esa semana de trabajos. Realmente estaba en un mal momento”, manifestó el actual director técnico del Derby Country.

Sobre lo difícil que fue para él hablar sobre su situación y la diferencia con respecto a los tiempos actuales, expresó: "Ahora las personas están más empoderadas a la hora de hablar de este tipo de cosas. En aquellos tiempos tenías que sufrir internamente antes de hablar abiertamente de tus pensamientos”.

“Yo estaba siempre enojado y era agresivo de pequeño. Eso fue bastante obvio cuando empecé a jugar al fútbol. Era obvio que tenía algunos temas con los que tenía lidiar y hoy, afortunadamente, están bajo control. Mi relación con la bebida está bien ahora. No tengo problemas. Aún tomo un trago de vez en cuando, pero no como solía hacerlo cuando jugaba. Está todo bajo control”, sentenció el ex hombre de la Selección de Inglaterra.