¿Boca y un refuerzo tapado? El diez que quedará libre en Europa y estaría dispuesto a ponerse la azul y oro

Javier Pastore no renovará su vínculo con el Elche y Boca podría ir a la carga por el ex volante de Huracán de Parque Patricios y del PSG.

El cordobés siempre fue del gusto del Consejo de Fútbol y, al parecer, ahora se podría abrir una ventana para la vuelta del exjugador de la Selección argentina a nuestro fútbol.

Pastore no tiene un gran presente en el club ibérico, sólo disputó 11 partidos y su contrato vence el 30 de junio. Por eso desde el entorno del mediocampista buscan un cambio de aire y el elenco que dirige Sebastián Battaglia sería la mejor opción.

“Fueron muchos rumores que salieron, pero no, Boca no tuvo ningún tipo de contacto conmigo. Creo que fue algo más mediático, de que está volviendo Benedetto y es compañero mío acá, hicimos una cena juntos, nos sacamos una foto y para mí empezó todo por ese lado, porque estaba con él justo cuando se empezó a hablar de su regreso y me involucraron a mí también en la transacción”, explicó el futbolista hace unas semanas, aunque ahora la situación podría ser otra. Horas clave se vienen por la Ribera.