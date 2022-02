La madre del Morro García, durísima contra la dirigencia de Godoy Cruz: "Son inhumanos"

El 4 de febrero del 2021 Santiago García decidió quitarse la vida en su vivienda ubicada en el departamento de Godoy Cruz. El triste final del Morro no sólo afecto a los hinchas de Godoy Cruz y de Nacional de Uruguay, los clubes que lo tienen como ídolo, sino que todo el fútbol argentino se vio conmocionado por la noticia.

En el programa Ídolos y Anónimos, de Radio Jornada, Claudia Correa (madre del uruguayo) no se olvidó de su hijo a un año de su fallecimiento. "Pasaron 365 días de su muerte. Vivo todos los días de duelo. Son días que no siento energía para nada", manifestó.

"Hoy tuvimos un homenaje en Nacional. Lo colocaron dentro de los ídolos del club. De Godoy Cruz no tengo y nuca tuve un llamado. A veces pienso en llamar a Chapini, pero nunca me llamó. No muestra un gesto de diálogo. El otro señor ( José Mansur) jamás lo hizo", expresó. Y añadió: "Me da la impresión que este señor utiliza todos los medios que tiene para seguir en esa especie de poder. No lo critico, no digo que esté mal, pero es anormal lo que sucede. Hasta como se votó, a mano alzada es algo muy antiguo"

"Desde el 4 de febrero del año pasado hasta el día de hoy mi nieta, nunca recibió ningún tipo de salario. Este señor (Mansur), como el actual, la tienen de rehén a mi nieta. Ellos lo único que tienen que hacer es presentar los papeles como que Santiago era jugador del club. Nunca lo hicieron", contó con respecto a la situación de su nieta.

"Todas las cosas del Morro todavía están en Mendoza. La jueza todavía no firma la sucesión, la fiscal Ríos actuó en su momento y siempre voy a estar agradecida por lo que hizo". Y agregó: "Me gustaría ir a Mendoza. Iría a las oficinas del club Godoy Cruz precisamente a la del presidente y del vice a pedirles explicaciones de por qué tiene a mi nieta de rehén. Son inhumanos".

"Mi hijo desde que falleció desapareció para el club. Entiendo que ellos piensan que se suicidó pero habla también de cómo toman la depresión en la institución. Santiago se había encariñado con el club y con la gente. Yo no tengo palabras para los hinchas del Tomba estoy muy agradecida", sentenció.