El representante de Pavón le respondió a Riquelme: "Lo que dijo de Cristian fue totalmente fuera de lugar"

Entre los títulos que dejaron las entrevistas a Juan Román Riquelme en ESPN y TyC Sports, uno retumbó en el entorno de Cristian Pavón. El vicepresidente de Boca Juniors manifestó que Boca había aceptado la oferta que Los Ángeles Galaxy había hecho por el jugador, pero la transferencia se cayó cuando el club estadounidense tomó conocimiento de la denuncia por abuso sexual contra el delantero xeneize que está en la Justicia.

"Yo personalmente, hace un año, me había puesto de acuerdo con Los Ángeles Galaxy. Cuando eso pasó, ellos nos dijeron ‘ahora no queremos hablar más de Cristian Pavón porque le salió una denuncia por violencia de género (sic)", aseguró Riquelme en diálogo con TyC Sports.

Fernando Hidalgo, representante de Pavón: "Si bien Román, tan hábil como es, dice algo que relativamente puede ser cierto, no dice que antes hubo dos rechazos a propuestas oficiales de Los Ángeles Galaxy y eso es responsabilidad es de Boca. ¿Está claro? Tengo las pruebas".

Minutos después de estas declaraciones, el representante del futbolista salió a responderle. "No es tan así como dijo Riquelme. Los tiempos fueron diferentes porque la denuncia contra Cristian fue presentada en diciembre de 2020 y el 15 de diciembre 2020 ya hubo un primer rechazo a la oferta de Los Ángeles Galaxy. (Marcelo) Delgado le respondió al Galaxy que no aceptaban el dinero que ofrecían y se siguió negociando", manifestó Fernando Hidalgo. Y agregó en declaraciones a radio La Red: "El 10 de febrero de 2021 el Galaxy hizo la última oferta oficial y siguieron negociando hasta marzo, tiempo en el que no se pusieron de acuerdo".

"Después, a medida que el juicio fue continuando, seguramente el Galaxy habrá tomado su reflexión y habrá considerado buscar otra alternativa. Pero en primera instancia en diciembre hubo una negociación que Boca rechazó, con todo el derecho que Boca tiene por considerar que no era justo el precio de Cristian, y en febrero la última oferta oficial también fue rechazada, pretendían negociar algún tipo de compensación superior a la oferta recibida", expresó el manager de Kichan. "Hubo una negociación y no se pusieron de acuerdo, pero no por esa situación (de la denuncia). No descarto que después, en junio, julio, agosto o septiembre el Galaxy haya reflexionado y haya esperado algún tipo de desarrollo de la causa judicial", remarcó.

Hidalgo: "No sé qué sentido tiene que Riquelme en este momento hable de la denuncia que recibió Pavón, algo tan delicado para Cristian. Me parece totalmente desafortunado, totalmente fuera de lugar".

"No te puedo decir que lo que dijo Riquelme falte a la verdad, porque tal vez en charlas que ha tenido después de la última oferta, por ahí en junio o julio hablaron entre ellos y el Galaxy le manifestó que en ese momento prefería esperar a la resolución de la causa. Pero una cosa no quita a la otra: se rechazaron dos ofertas después de haberse presentado la causa, no es que el Galaxy salió corriendo", puntualizó Hidalgo.

El representante de Pavón confirmó que la última oferta del Galaxy fue de diez millones de dólares por el 50% de la ficha de Pavón. "Fue en febrero de 2021, yo estoy adjunto en el mail que se le mandó a Boca. Y después se siguió negociando hasta marzo. Sé que el Galaxy hasta ofreció operar al jugador en Los Ángeles, hacerse cargo de ese costo y Boca también lo rechazó".

"No sé qué sentido tiene que Riquelme en este momento hable de la denuncia por violencia de género que recibió Pavón, algo tan delicado para Cristian, cuando nunca tuvimos ningún tipo de acercamiento de ningún miembro ni de la parte jurídica ni de ningún directivo hacia Cristian o su familia o sus abogados para saber cuál era la situación judicial, a fin de tratar de saber cómo era la causa de un jugador del plantel. Pero más allá de eso, me parece totalmente desafortunado, totalmente fuera de lugar", dijo Fernando Hidalgo. Y puntualizó: "Yo doy datos concretos para que se conozcan los tiempos de la negociación. Si bien Román, tan hábil como es, dice algo que relativamente puede ser cierto, lo que no dice es que hubo dos rechazos a propuestas oficiales y esa responsabilidad es de Boca. Si después en junio o julio de 2021 se pretendió negociar de vuelta y el Galaxy cambió la postura es otro tema. ¿Está claro? Tengo las pruebas de las ofertas y de los rechazos".

En diciembre de 2020, Cristian Pavón fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal. Marisol Doyle (oriunda de Anisacate, Córdoba, como el jugador) afirmó que durante una fiesta el 1° de noviembre de 2019 el delantero de Boca Juniors la había abusado. En ese momento el futbolista se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Alta Gracia e hizo una contradenuncia por extorsión y falsa denuncia. En marzo de 2021 Pavón fue imputado y la causa sigue en etapa de investigación.