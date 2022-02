A un año de la muerte del Morro García: la última persona con la que habló y el aviso que nadie escuchó

Este viernes se cumple un año de una jornada que los hinchas de Godoy Cruz querrían borrar de su calendario. Si bien la noticia salió a luz días después, el 4 de febrero de 2021 Santiago García decidió quitarse la vida y conmovió al fútbol argentino con su drástica decisión.

En ese momento, el Morro, el hombre de los 51 goles en 122 partidos en el Tomba, estaba colgado por la directiva bodeguera, quien lo había tratado de "líder negativo", y tampoco podía marcharse a su país para ver a su hija en plena pandemia, uno de los temas personales que lo tenía a maltraer. Si bien estaba bajo tratamiento psiquiátrico, la última persona que habló con él lo notó bien, con ganas de volver a su tierra e ilusionado por la chance de jugar nuevamente en Nacional de Uruguay.

Fue Alejandro Balbi, vicepresidente del cuadro charrúa, quien reveló haber hablado el día antes de su muerte. “Lo noté bien. Por eso la mayor sorpresa. En broma le decía ‘apurate que te estamos esperando’ y el me decía ‘tranquilo, ya va a salir’. Su comentarios eran positivos, todo lo contrario de lo que lamentablemente sucedió”, expresó al enterarse de la terrible noticia.

Su relación con la prensa era cordial y siempre se prestó para jugar cuando se lo proponían. En una de sus notas más vistas, el Morro habló a corazón abierto y reveló historias desconocidas sobre su pasado en el fútbol, como también en la vida.

Uno de los momentos más dolorosos de su carrera deportiva fue cuando dio positivo en un control antidoping por metabolitos de cocaína luego de la final del Torneo Uruguayo entre Nacional y Defensor Sporting. Con tan solo 20 años recibió una sanción de dos años, pena que terminó reducida a 13 meses, y fue la primera vez que estuvo cerca de colgar los botines.

“Ese fue uno de los grandes motivos (de sus ganas de retirarse), no entendía nada. Hubo un mal manejo, me ensuciaron. Para mí, en Uruguay quedé como un drogadicto. Fue el primer caso de la historia del fútbol uruguayo, pero el que estuvo involucrado en la situación sabe lo que realmente pasó. Por ese lado me quedo tranquilo. Yo duermo muy tranquilo", contó.

En junio de ese 2011, el Morro se fue a jugar a Athletico Paranense en la que era la transferencia más cara de la historia del club brasileño hasta ese momento. Pero no le fue bien y también pensó en el retiro. “Hubo un momento que la pase mal en Brasil. Pensé en dejar el fútbol. No prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido, no quería jugar más. Hubo muchas situaciones que me sobrepasaron y por cosas que no hice", recordó García.

Otro momento que lo marcó, y mucho, fue cuando terminó preso tras una batalla campal en un clásico entre Nacional y Peñarol. Fue el 21 de enero de 2014 y se mostró arrepentido por haber sido parte de esa gresca. Lo expulsaron y terminó en la comisaría junto a siete futbolistas más.

“Al otro día cambió mi vida, cuando llegué al penal y me hicieron sacar la foto con los numeritos. En su momento, me preguntaban a quien le pegué y no me acordaba. Cuando después vi los videos me quería morir. Estar en la cárcel fue heavy, un momento que no me gustaría volver a pasar. Es una situación que no me quiero ni acordar”, reveló.

Durante esa entrevista, además, le consultaron si había utilizado armas. Respondió que lo había hecho pero después dejó una frase llamativa: “Se dieron situaciones que tenía que usarla. Pero no es algo que volvería a tener dentro de mi casa”.

En la temporada 2019 tuvo un bajón de rendimiento y en ese momento avisó que no se sentía cómodo con una cruda reflexión que hizo mucho ruido cuando se conoció su fallecimiento: “Los jugadores no somos robots”.

“No estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo (...) Las he podido ir superando de a poco, apoyándome en mucha gente. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un porqué. Repito, no es una excusa por mi bajo rendimiento. Futbolísticamente no me he sentido bien, tomo la responsabilidad de eso y por eso me quedé a recuperarme”, confesó.

Hoy se cumple el primer aniversario de su partido y el fútbol argentino lo extraña. Se volvió uno de los personajes más queridos dentro del ambiente y todos se preguntan qué fue lo que realmente lo llevó a tomar la decisión.