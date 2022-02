San Lorenzo sigue sin ganar y Troglio manifestó su enojo: "San Lorenzo no puede..."

Por la cuarta fecha de la Copa Liga Profesional, Argentinos Juniors y San Lorenzo igualaron 1-1 en el Estadio Diego Armando Maradona. El Ciclón sigue sin sumar de a tres y no puede revertir su crisis en lo que va del campeonato. Pedro Troglio, su entrenador, dialogó con la prensa luego del partido.

"En el primer tiempo no logramos manejar la pelota. Un equipo como San Lorenzo no puede estar todo un tiempo defendiendo, con la pelota en posición del rival. Cuando la tenemos, hay que cuidarla un poco, no hemos podido hacer ni dos pases. Ya en el segundo tiempo pudimos mejorar mucho, por eso llegó el empate, tuvimos situaciones. Por eso aguantamos más en el terreno contrario con situaciones a favor", comenzó explicando el técnico del Ciclón.

Luego, agregó: "Nos está pasando seguido que el segundo tiempo jugamos mejor, que es bueno porque hay reacción en la mentalidad y el carácter de los jugadores. Hay que mejorar la parte del primer tiempo".

Siguiendo por la misma línea, Troglio hizo un pequeño balance del presente de su equipo: "Yo sabía que iba a ser un semestre complicado. Lo importante es que hay una reacción positiva en casi todos los partidos, eso es un punto a favor. Ahora por suerte se está viendo. Lo ideal sería tener más puntos, pero va a costar un poco. Hay que tratar de ir acomodándose, mejorando como lo hicimos en el segundo tiempo y tratar de mantenerlo en los 90".

Para cerrar, concluyó en la importancia del punto obtenido en un escenario para nada simple: "Esta cancha es muy difícil para todos. Acá no se gana fácil. Creo que las imprecisiones, los espacios son menores, ellos la conocen mucho más, la cancha estaba rápida y se notaba que no podíamos sostener el control orientado, el pase. Después en el segundo tiempo ya hubo ingresos de jugadores que lo hicieron muy bien, que nos dieron descanso, nos dieron aire, y se llegó al empate. Hasta tuvimos tres o cuatro situaciones más para ganarlo, ellos también, y en esa paridad terminamos rescatando un punto que no es lo ideal pero sirve para seguir trabajando".