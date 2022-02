Turismo Carretera: la urgente decisión de la ACTC para evitar lo que sufrió Leonel Pernía

Leonel Pernía la pasó realmente mal en la primera fecha que el Turismo Carretera disputó en Viedma. El Tanito comenzó a percibir el monóxido cuando promediaba la competencia, se desmayó en la vuelta final y terminó internado. Estuvo todo el día en observación y fue dado de alta por la noche. Ante esto, la ACTC tomó cartas en el asunto y trabaja para evitar este tipo de casos.

En diálogo con la revista Solo TC, el doctor Rodolfo Balinotti confirmó que ultiman detalles para incorporar en los habitáculos un detector de gases y así los pilotos puedan detenerse a tiempo cuando comienzan a sentir ese "olor raro". "Sabemos que los pilotos lo detectan porque perciben un olor raro. Pero lo que necesitamos es divisarlo desde abajo para obligarlo a parar”, dijo.

Leonel Pernía.

Y agregó: "Estamos trabajando en este sistema. Pero queremos ver de qué manera podemos lograr que no solo le avise al piloto adentro del auto con una luz o una señal sonora, sino también a los integrantes de su equipo y los comisarios deportivos. No queremos que sigan dando vuelta con la pérdida de monóxido".

"Ahora dependemos de la buena voluntad de los pilotos y sus equipos. Por eso estamos trabajando en un dispositivo de detección que nos permita obligarlos a parar. No se busca castigar al piloto, sino protegerlo para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Leo. Está claro que no queremos más casos como el de Pernía. Vamos a ser duros con eso porque el monóxido es muy peligroso y traicionero. Podés venir soportando, pero en 30 segundos te desvanecés y podes generar un accidente muy grave”, continuó.

Rodolfo Balinotti.

Para cerrar, dejó una fuerte reflexión al respecto: “Hace algunos años atrás hubo casos como los de Emanuel Moriatis o Manu Urcera que debieron ser asistidos por intoxicación grave de monóxido de carbono. Es un problema recurrente, sobre todo obviamente en invierno. Porque además duerme cada vez más gente en las casillas. Todos tienen que entender que el monóxido es un asesino silencioso, por eso desde la ACTC vamos a ser inflexibles con este tema.