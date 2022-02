La contundente frase de Riquelme a Salvio al sentarse a negociar la renovación: "El equipo es..."

Más allá de que sacó 7 de los 9 puntos en disputa, el inicio de Boca en la Copa de la Liga Profesional ha dejado tantas dudas como certezas en el juego. En las tres fechas de la copa, Battaglia apostó por un 4-3-3 con Eduardo "Toto" Salvio, Darío “Pipa” Benedetto y Sebastián Villa en el frente de ataque. Con un buen rendimiento de estos dos últimos, el que quedó en el debe fue Salvio, en quien se pusieron muchas expectativas por su designación con la camiseta número 10.

El ex Benfica fue de lo más flojos de Boca en estos primeros partidos y su bajo rendimiento provocó que las dudas sobre su renovación de contrato retumben cada vez más fuerte entre las paredes del club de La Ribera. Toto, de 31 años, finaliza su vínculo con el Xeneize en junio de este año y su juego no invita a pensar que podrá ser una pieza del once titular de Battaglia, que incluso probó con un 4-3-1-2 en las últimas prácticas que llevaría a Salvio al banco de suplentes. Sin embargo, según dio a conocer el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports, Juan Román Riquelme habló con el ex Lanús: “El equipo es con vos adentro”, le habría dicho el vicepresidente al nuevo número 10.

Salvio no mostró su mejor versión hasta ahora.

Más allá de las ganas del hincha de Boca por ver un enganche dentro del equipo titular, está claro que Salvio es un jugador importante tanto para el Consejo de Fútbol como para el entrenador. La designación del dorsal número 10 y esta frase de Riquelme serían un gran espaldarazo para la confianza de Toto, que todavía busca su mejor versión luego de la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda que sufrió a principios de 2021.

En el partido contra Colón, Riquelme compartió su palco con la madre de Salvio.

Hasta ahora, Salvio tuvo un rendimiento irregular en Boca, club al que llegó a mediados de 2019. Desde entonces, jugó 54 partidos con la camiseta del Xeneize en los que marcó 15 goles. Luego de su grave lesión, el ex jugador de la Selección argentina no pudo sacar la diferencia que promete un futbolista de su calidad, pero Riquelme le tiene fe y quiere que se quede en el Xeneize por varios años más.