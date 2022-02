Gimnasia se quedó sin DT tras perder el clásico con la Lepra: quién asume en su lugar

Gimnasia y Esgrima de Mendoza cayó en una edición del clásico mendocino ante Independiente Rivadavia. Luego del partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, disputado en el Malvinas Argentinas, Diego Pozo dejó de ser el director técnico del elenco mendocino.

Como si fuera poco, el Lobo cayó en sus dos primeras presentaciones en el torneo de la Primera Nacional, ante San Martín de San Juan -de local- y ante Chaco For Ever -de visitante-. Tras un pésimo arranque, la dirigencia resolvió despedir al ex arquero de Colón de Santa Fe.

Bajo la conducción de Pozo, el Blanquinegro apenas logró cosechar 14 de los últimos 57 puntos en disputa, además de no ganar en condición de local desde agosto pasado, cuando superó a Alvarado de Mar del Plata por 2-0 en el marco del torneo anual del año pasado.

El entrenador Javier Kola asumirá interinamente la conducción y estaría al frente del equipo en el partido del domingo, a las 17.30, frente a San Telmo, en el estadio Víctor Legrotaglie. En principio, la idea de la dirigencia comandada por Fernando Porreta, tiene en mente que Darío Alaniz (actual DT de la primera local) sea el nuevo director técnico del primer equipo.

Junto a Santamarina de Tandil y Agropecuario de Carlos Casares, el equipo mendocino cierra la tabla de posiciones de la Primera Nacional, sin puntos obtenidos, al perder los dos primeros cotejos.