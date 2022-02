Kudelka explotó contra el plantel de Huracán y le pegó donde más duele

El pasado sábado, Huracán perdió un partido increíble con Arsenal. Comenzó ganando, pero el equipo de Sarandí se recuperó para darlo vuelta y así conseguir una victoria clave en su lucha por permanecer. Esta caída causó un importante malestar en Frank Darío Kudelka, quien apuntó contra el plantel del Globo por la actitud mostrada en el Viaducto.

"Podés ganar o perder, pero manteniendo las formas que pretendemos y le vimos al equipo en el inicio del campeonato. No era un partido que debía pesarnos en ningún sentido, con respeto a todos. No fuimos un equipo fresco, lúcido ni intenso; fuimos un equipo al trote y al trote no se puede jugar", analizó sin filtró.

Pero, en la misma línea, siguió: "Fuimos un equipo pasivo, no tengo respuestas tácticas cuando no se tuvo reacción ante un partido mediocre desde nuestro interior. Fue un mal partido, que pudimos ganar sin merecerlo. Bajamos escalones desde nuestra idea de ser un equipo agresivo e intenso, que busca al rival independientemente del momento".

"Ya al principio no nos parábamos alto. No lo pudimos superar, nosotros desde el banco tampoco", continuó y, a la vez, evitó en caer en apellidos puntuales: "Estoy lejos de una caza de brujas sobre nombres en particular, pero fue un equipo desatento y sin agresividad". Durísimo.

La derrota dejó a Huracán en el décimo lugar de la Zona B con 3 puntos y por primera vez en el ciclo Kudelka pierde un partido que empezó ganando: sumaba 11 triunfos y 4 empates tras abrir el marcador. No le revertían un encuentro desde el 4-2 contra Talleres por la Superliga 2019/20.