El después de la piña del Pulpo González a Ojeda: qué pasó cuando le fue a pedir perdón

Además de ser un entretenido partido hasta el final, el triunfo de Boca Juniors sobre Rosario Central en el estadio José Amalfitani dejó algunas perlitas. Agustín Rossi, una vez más, contuvo un penal clave cuando el encuentro estaba igualado sin goles promediando la primera etapa. Otro momento que dio que hablar fue el encontronazo entre Diego González y Emmanuel Ojeda.

En la última jugada del primer tiempo, con la pelota a favor del Xeneize, llegó el momento de la agresión. Luego de unos empujones y un cruce de palabras, el mediocampista de Boca le pegó una piña con su mano derecha al volante del Canalla. Ariel Penel, árbitro del encuentro, estaba bien posicionado, pero no vio la infracción.

A los ocho minutos del complemento Ojeda debió salir debido al estado en el que le quedó el ojo derecho. Un minuto más tarde, Sebastián Battaglia decidió, también, retirar a González. Antes de dirigirse al banco de suplentes, el jugador de pasó a ver a su colega.

En el momento en el que el jugador del Xeneize intenta pedirle disculpas al del Canalla, la reacción no fue la mejor. El dirigido por el Kily González, que tenía hielo en su ojo, sacó rápidamente la mano del ex jugador de Arsenal de Sarandí. Rápidamente los suplentes de Central alertaron la situación, que por suerte no pasó a mayores.