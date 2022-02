Novak Djokovic en medio de una nueva polémica por la invitación para jugar en Roma

Luego del escándalo que terminó con su deportación de Australia, Novak Djokovic se enfrenta a un nuevo problema si decide aceptar la invitación de Valentina Vezzali, ministra de Deportes de Italia, quien le abrió la puerta para poder ser parte del Master 1000 de Roma que se jugará en mayo (del 8 al 15). La funcionaria, sin embargo, expresó que el serbio podría tener problemas para acceder a hoteles o restaurantes aunque aclaró: "El 31 de marzo debería terminar el estado de emergencia y la situación".

Vezzali, para justificar su medida, explicó: "El tenis se trata de un deporte al aire libre, con lo cual no se requiere el 'green pass'. Así que, si Novak Djokovic quiere venir a Italia y jugar aquí, puede hacerlo". Estas declaraciones no cayeron del todo bien en el Gobierno italiano y Andrea Costa, subsecretario de Salud, salió a responderle en el programa 24 Mattino en Radio 24.

Valentina Vezzali.

"No me convencen las razones con las que Vezzali dijo que Djokovic podrá participar en los Internacionales de Roma, hay reglas que se deben respetar mientras existan, dando excepciones, terminamos dando los mensajes equivocados. Estoy en contra de la presencia de Djokovic en los Internacionales de Roma", expresó sin vueltas.

En una entrevista que brindó días atrás, Nole dejó en claro que desea jugar en muchos torneos pero aseguró que todo dependerá de las reglas que tenga cada país respecto al covid ya que mantendrá su decisión de no vacunarse: "Mantengo mi mente abierta y no soy excluyente. Todo en la vida es posible. Veremos cómo evoluciona la situación. Ahora he decidido no vacunarme y estoy dispuesto a asumir las consecuencias".

"Los principios que llevan a la toma de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que un título sea cual sea. Me alegro de poder volver a jugar el lunes (...) Echo de menos el tenis después de todo lo que he pasado", agregó y lamentó que lo relacionen con los movimientos antivacunas.