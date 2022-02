Diego Maradona Jr confesó por qué se hizo hincha de River y apuntó contra la dirigencia de Boca

Diego Maradona Jr jamás ocultó su amor por River. Pese a ser el hijo mayor de Diego, el italiano visitó el Monumental, recibió camisetas de regalo y hasta se fue a probar para cumplir el sueño de ponerse la banda roja. Sin embargo, muchos deben preguntarse de donde nació ese fanatismo teniendo en cuenta que todo lo que rodea a los Maradona es de Boca.

Y el napolitano, de 35, reveló el motivo en una entrevista realizada por el portar La Página Millonaria: "Me hice hincha de River por el amor que tengo por Pablo Aimar. Sacando a mi viejo que fue el más grande de todos, Aimar fue el mejor jugador que vi y gracias a Dios jugaba en River. Empecé a mirar partidos y me enamoré. Con orgullo te puedo decir que soy hincha de River".

"A Aimar lo pude conocer y la verdad que encontré un pibe bárbaro. Aparte yo estaba re emocionado, no podía hablar. Fue maravilloso, fue una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Hay veces que no lo creo. Pablo me regaló la camiseta de Benfica suya, la miro y no la creo", contó.

En la charla, además, recordó el homenaje realizado en el Monumental cuando se cumplió un año de la muerte de su padre y dijo haberse emocionado mucho: "Los hinchas de River siempre fueron honestos y entendedores de fútbol. Muchas veces el público del Monumental se portó bien a diferencia de otras canchas que quizás se portaron mal. Me emocionó muchísimo la ovación".

Mucha gente me había preguntado qué iba a pasar con mi viejo cuando vaya a la cancha de River. Para mí, mi viejo iba más allá de estas cosas. Porque por ejemplo, si viene Riquelme a jugar en el Monumental, nosotros lo silbamos, es normal. Pero él era él. Mi viejo era de todos los argentinos", continuó con un palito por elevación para hacia el vicepresidente Xeneize y su dirigencia.

Para cerrar, expresó que Diego le tenía un gran aprecio a Marcelo Gallardo, a quien también lleno de elogios: "Él le tenía mucho aprecio a Gallardo. Viste que cuando jugó en Gimnasia se abrazaron, se besaron, fue lindo. Gallardo es el mejor técnico de Argentina. Para mí puede ser mucho más que Bianchi, Bilardo y Menotti. Ya por ejemplo logró cosas que no lograron los otros".