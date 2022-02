La biografía de Lewis Hamilton estremece la Fórmula 1 con lapidarias críticas contra Fernando Alonso y Sebastián Vettel

Desde hace unos días está la obra "Lewis Hamilton: La biografía definitiva del piloto de Fórmula 1 más laureado de todos los tiempos". Su autor es Frank Worrall, periodista del Sunday Times y The Sun, quien se declara "analista de F1". El libro no solo lo elige como la gran estrella, si no que además carga contra Sebastian Vettel, Max Verstappen y, especialmente, Fernando Alonso.

El 2007 es una de las temporadas más controvertidas que se recuerdan en la historia reciente del "Gran Circo". Con Alonso como bicampeón del mundo en 2005 y 2006, el asturiano se mudó a McLaren para enlazar su tercera corona, pero en Woking se encontró con el británico y desde entonces su relación no ha vuelto a ser la misma.

Medio libro está dedicado a ese año, pero llama la atención la intervención de un miembro anónimo del equipo que apunta directamente contra el asturiano: "Alonso casi siempre está enfadado, va a mil revoluciones para aferrarse al título. Y, aún y así, Lewis le ha dado más de un repaso sin despeinarse".

"Alonso es un magnífico piloto, un gran campeón y, pese a todo, un buen tipo. Lewis, no obstante, tiene algo especial. Posiblemente sea el mejor piloto de su generación. El español estaba victimizándose. Trato de desestabilizar a Lewis y socavar su confianza. Lewis recibía peor trato. Alonso, en ocasiones, se mostró increíblemente insensible, duro y desalentador en exceso", prosigue.

Y agrega: "Al público le costaba admirarle y él parecía permitir que el mocoso le irritara. Había perdido la batalla psicológica. Había sido, cuanto menos, inmaduro, por no decir grosero, impropio de un bicampeón. Lewis se mostraba siempre afable y accesible. Hamilton es más famoso en España que el propio Alonso, por más que pueda molestar al asturiano".

En el libro también se critica al otro heptacampeón, Michael Schumacher, señalando que lo que diferencia a Hamilton del alemán es su "limpieza" en la batalla. "Las comparaciones entre ambos son frecuentes. Lewis tiene algo que el siete veces campeón no poseía: la capacidad para batallar de un modo menos agresivo que igualmente le sirve para imponerse. Schumacher recurría a tácticas muy arriesgadas que a menudo propiciaban colisiones".

Otro que no se salva es Sebastian Vettel de quien expresa: "Vettel era un piloto visto en el 'pit lane' como un tipo arrogante y despiadado que durante años había protagonizado incontables maniobras temerarias. A decir verdad, muy pocos lamentaban su aparente declive".

La obra concluye con el emocionante final de 2021. Y un nuevo dardo, en este caso a Max, quien lo derrotó. "Por más que Lewis reconociera que le gustaba ser agresivo al volante, rara vez se acercó a los niveles de Max. Max mostraba un nivel de beligerancia y agresividad inusitado. Era como si se dispusiese a leer un manifiesto denigrando a la mayor estrella de este deporte", cierra. El libro, en pocos días, causó revuelo entre los fanáticos y seguramente tendrá más repercusiones.