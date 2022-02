Lapidaria frase de Francescoli con un jugador clave para el River de Gallardo: “No juega más en River”

Enzo Francescoli, manager de River Plate, fue invitado al programa Equipo F de ESPN y habló de todo. El uruguayo, capitán del Millonario campeón de la Copa Libertadores de América 1996 se refirió a la situación que se vivió con el mendocino Fabrizio Angileri, Marcelo Gallardo y mucho más.

“Angileri por el momento no juega más en River. No podés estar pendiente si querés lo deportivo en dejar lo otro de lado, y se nos han dido muchos jugadores por ese tema. Dadas las condiciones del fútbol argentino, lamentablemente en algunos casos no hay otra manera de tratar de negociar. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto con Angileri como con Benjamín Rollheiser teníamos acordado el contrato con ellos”, manifestó sobre el lateral izquierdo.

Sobre el Muñeco y la incertidumbre que se generó ante su posible salida del club en diciembre, expresó: “Con Gallardo tenemos las mismas ideas. Este año es el que pensé que se iba, lo veía con ganas de pensar, de rever todo. Lo vi con una sensación de que podía dejar. Nunca discutí con Gallardo. Jamás traería un jugador si sé que no le gusta al técnico, si no lo va a poner”

Y, además, elogió al DT: “De Marcelo me sorprendieron las charlas informales con él, una en un avión y otra en su casa La Lucila, por su convicción. Lo demostró con creces y me sorprendió hasta a mí. Ser técnico es muy injusto, tenés que tomar decisiones dolorosas. Él lo hace con una frialdad increíble. Yo lo conocía, tiene personalidad, es inteligente. Cuenta con la capacidad de pensar mucho. Le preguntás algo y se toma su tiempo”.

En cuanto a Esequiel Barco, surgido en las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda, soltó: “Me hace acordar a Ariel en la electricidad en los movimientos, en la frenada y el arranque en el mismo momento. Es un tipo de jugador que necesitábamos mucho. En el mano a mano desequilibra mucho. Genera mucho movimiento en la defensa cuando son cerradas, con un buen dribling muy cortito”.

Para finalizar, se refirió a la vida del jugador post retiro: “Siempre extraño la época de jugador. Si bien estoy bien acá y lo mismo con la empresa junto con amigos de fútbol y el canal de TV, que no me puedo quejar, nunca encontré algo que me diera la satisfacción de salir a la cancha y expresar algo con la pelota”.