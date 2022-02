Pablo Lunati, lapidario con Pitana por el polémico penal que le cobró a River: "Es tan soberbio que..."

Pablo Lunati irrumpió en escena para opinar sobre el polémico penal cobrado por Néstor Pitana en la derrota de River ante Unión de Santa Fe y no se guardó nada. El ex árbitro, confeso hincha millonario, expresó que su colega "dirige bien en Europa, acá le costó siempre. No solo con River", y aclaró que "más allá del fanatismo, soy objetivo".

"Más allá de que se puede comer un penal, yo hablo de otras cosas: la carga por atrás a Casco con él al lado que casi termina en gol, la no falta contra Barco cerca del área, la no amonestación a la falta contra Enzo Fernández cuando antes por una falta común lo amonesta a Elías Gómez. Esto no viene de ahora", continuó.

Pero, acto seguido, fue más allá con una fuerte sentencia: "No tengo ninguna duda de que Pitana está mal predispuesto cuando nos dirige a nosotros. Por el ángulo puede pasar. Pero en todo el partido, River fue perjudicado en los pequeños fallos. Es tan soberbio que no reconoce cuando se equivoca. Él no puede no ver que Armani toca primero la pelota. Cobró un penal inexistente".

"Pitana le falta el respeto al jugador. Y hablo de todo el acumulado. No puede ser que siempre tenemos un mal día con Pitana. Beligoy quiso bajar a Pitana del arbitraje argentino, pero Conmebol no quiso. Yo no me como los dos Mundiales, en Argentina le cuesta. Le va a venir bien el VAR, le va a tener que dar bola", cerró sin filtro.

Horas después del partido, en su cuenta oficial de Twitter, Lunati había encendido la polémica con una filosa publicación: "El penal te lo regalo, claro que te puede pasar, la falta a CASCO desde atrás, casi Gol, la Amonestación a Elias, la NO amarilla en la falta de Enzo Fern. Son muchas divididas y siempre, siempre en nuestra contra, SE que te cuesta, lo SE".