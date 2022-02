La picante respuesta del DT de Palmeiras a Guardiola por su error con River: "Lo invito a..."

Nadie puede negar que Pep Guardiola es uno de los directores técnicos más brillantes y exitosos que ha tenido la historia del fútbol, la cual el propio español ha cambiado y revolucionado desde su irrupción como entrenador del Barcelona de 2008. Por este motivo, es una palabra más que autorizada para hablar sobre cualquier tema que tenga que ver con el deporte más popular del mundo. Pero en su última conferencia de prensa cometió un error.

Una de las respuestas que brindó en conferencia de prensa retumbó en Argentina, ya que Guardiola dijo que el Manchester City, club que dirige desde 2016, no era el mejor equipo del mundo: “Chelsea es el mejor equipo del mundo, porque ganó la Champions, y River, que ganó en Sudamérica, creo...”, aseguró Pep, con algunas dudas sobre el ganador de la Copa Libertadores.

Como todos saben, River no es el campeón vigente de la Libertadores, sino que es Palmeiras, actual bicampeón del máximo torneo continental y contundente dominador del fútbol sudamericano. Por eso la respuesta desde el lado del Verdao, que se prepara para jugar la final del Mundial de Clubes frente al Chelsea (sábado 13:30hs), no tardó en llegar. Y fue en boca de su DT, el portugués Abel Ferreira: “Admiro mucho a Guardiola, creo que no tiene tiempo, porque está muy centrado en ganar la Champions, porque es uno de los mejores equipos de la actualidad. Los invito a ver el partido y conocer a Palmeiras. Tiene un jugador que compró al Palmeiras (Gabriel Jesús), y le puedo decir que se fije, que tenemos más y de mucha calidad”, le lanzó a Pep con picardía.

Pero no quedó ahí: en tono de broma, Ferreira dijo la frase del día: “Como sé que a él le gusta conocer gente nueva y a mí también, si algún día puede almorzar o cenar conmigo, será un placer para nosotros intercambiar una pelota y ver si aprendo algo", dijo en medio de sonrisas.

La final del Mundial de Clubes 2022 entre Chelsea y Palmeiras será el sábado a las 13:30 de Argentina.

Guardiola, que suele ser elogioso del River de Gallardo, pasó por alto el dominio del Palmeiras, un equipo que, en el juego, está en las antípodas de lo que busca el entrenador catalán para sus dirigidos. Pero eso no le importó a Ferreira, quien se lo tomó con buen humor e hizo un pedido sensato: ¿a quién no le gustaría almorzar y hablar de fútbol con Guardiola?